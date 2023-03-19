رئيس جهاز الشروق : تسليم 3 حضانات لوزارة التضامن لتشغيلها

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تسليم 3 حضانات لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغليها لدعم الخدمات بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسليم الحضانات ” للتضامن الاجتماعى” بنظام نقل الأصول، والتى قامت بدورها بإسنادها لجمعيات متخصصة لإدارة وتشغيل النشاط.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحضانات تقع بمناطق الإسكان الاجتماعي/سكن مصر، والمنطقة الأولى عمارات، والمنطقة الثامنة عمارات، وكل حضانة تحتوى على 5 فصول دراسية مزودة بدورات مياه وقاعة متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمية من مخازن وبوفيه، بتشطيبات داخلية للأرضيات من الجرانيت بالمداخل وممرات الحركة، وأرضيات الفصول من الباركيه والشبابيك من الألومنيوم مع إضافة الألوان الداخلية لتتماشى مع الاحتياج الوظيفي لها، علاوةً على مراعاة تنفيذ فناء داخلى مكشوف لتوفير التهوية الداخلية والإضاءة وتوفير فناء خارجي لممارسة الأنشطة، بخلاف إضفاء تشكيلات معمارية مميزة بالواجهات، وتحديد موقع البوابات الرئيسية على ساحة الانتظار بمركز الخدمات لتيسير حركة المترددين على الحضانات.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه تم تجهيز وتأثيث الحضانات من قبل المُشغلين تمهيداً لممارسة النشاط، مؤكدا استمرار الجهاز في دعم الخدمات التى تحقق احتياجات سكان مدينة الشروق.