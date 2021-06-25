عقـــارات

رئيس جهاز الشروق : استقبال طلبات تقنين الأراضى حتى 30 يونيو الجاري

الدفع بمجموعات عمل إضافية لإنهاء تعاملات المواطنين بكل يسر حتى نهاية المدة المقررة
أحمد صبحي 3:25 م, الجمعة, 25 يونيو 21 3:25 م, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستقبال جميع طلبات تقنين الأراضى للمناطق المضافة للمدينة الواردة يومياً للجهاز بدون حد أقصى، وبعد مواعيد العمل الرسمية والتعامل مع جميع العملاء المتواجدين خلال يوم العمل.

كما وجه رئيس مدينة الشروق، بتوفير أماكن انتظار وتذليل العقبات التى تقابلهم، والدفع بمجموعات عمل إضافية لإنهاء تعاملات المواطنين بكل يسر حتى نهاية المدة المقررة، وذلك فى ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق عن استقبال طلبات تقنين الأراضى بالمناطق المضافة للمدينة، والمقرر أن تنتهى الفترة المحددة للإعلان فى 30 يونيو الجارى. 

اقرأ أيضا  الإسماعيلية للاستثمار العقاري تضخ 69 مليون جنيه لترميم مبنى قنصلية الأثرى

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجهاز، سير العمل بالإدارة العقارية أثناء استقبال الطلبات بهدف التخفيف على المواطنين من تكرار انتقالهم، حيث التقى أثناء مروره بأصحاب الطلبات واستمع لملاحظاتهم  ومقترحاتهم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم السير بالتوازى فى دراسة الطلبات التى يتم استلامها، حرصاً من الجهاز على صالح حائزى المساحات الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.

اقرأ أيضا  تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لـ 5 سنوات لمنخفضى ومتوسطى الدخل

الرئيس السابق لجهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبد الرءوف الغيطى، قال – في تصريحات سابقة لـ”المال” – إن الجهاز انتهى من الأعمال الإستشارية الخاصة بتطوير مساحة 2011 فدانا، بعد أن تقدم أصحاب هذه المساحة بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، وفقا للاشتراطات التى وضعتها الدولة.

وأشار الغيطى إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة عن هذه المساحة بلغت 5 آلاف طلب من أصل 9 آلاف مخالفة تم رصدها، مؤكدا أن هناك لجانا تابعة للجهاز إحداهما، تعمل على التأكد من سلامة أوراق الملكية للأفراد الذين تقدموا بطلبات تصالح، وتعد مخططاً تفصيلياً عن المساحة سالفة الذكر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

غدًا.. بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر- الأندلس» في القاهرة الجديدة

أحمد صبحي 3:10 م, الجمعة, 25 يونيو 21

السيسي يشدد على صون مال الأوقاف وتنميته وحُسن إدارته

هاني جميعي 7:13 م, الخميس, 24 يونيو 21

«مياه المنيا» : 1.4 مليار جنيه لتحسين الخدمات بـ182 قرية بالمحافظة

أحمد صبحي 12:38 م, الخميس, 24 يونيو 21

وزير الإسكان يلتقى أبو زيد لبحث المشاركة فى المنتدى العربي الخامس للمياه في الإمارات

أحمد صبحي 11:54 ص, الخميس, 24 يونيو 21

الجزار يستعرض مقترحات إدارة منطقة القاهرة الخديوية لضمان استدامة أعمال التنمية

أحمد صبحي 11:12 ص, الخميس, 24 يونيو 21

تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لـ 5 سنوات لمنخفضى ومتوسطى الدخل

أحمد صبحي 10:39 ص, الخميس, 24 يونيو 21