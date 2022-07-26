رئيس جهاز التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم وينصح المتقدمين: «ذكروا جيدا»

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة تفاصيل امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم ، والتي تقدم لها 135 ألفا الذين تقدموا إليها ناصحا إياهم بالمذاكرة الجيدة.

جاء ذلك مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON” قبيل عقد الامتحانات في أغسطس المقبل.

وأكد أن امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم ستقيس عدة معايير وكفايات أولها الكفايات السلوكية وتشمل القدرات والمهارات وهي معايير موضوعة من أساتذة علم الاجتماع كمعايير أسياسية يجب توافرها في المعلم حيث نسعى للحصول على أعلى معدلات بالإضافة للكفايات العليا وهي اللغة العربية وهي الإساسيات في اللغة وكذلك الحال بالانجليزية بقدر من المعرفة وليست كل التفاصيل كأساسيات معلم متخصص بها.

وتابع: “ثم إختبارات الكفايات المعرفية والتكنولوجيه وهي كفايات الحاسب الألي وإجادته والاختبارت المتعلقة بالمعرفة العامة الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية مضافاً عليها المشروعات القومية والتعرف على استراتجيات الدولة المصرية التي تطلقها مثل استراتجية مكافحة الفساد والاستراتجية المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030 وغيرها”.

وأضاف: “يذاكر كافة كتب الجغرافيا والتاريخ التي درسها في مراحله الدراسية المختلفة ويجب عليهم جميعاً الاستذكار الجيد كجزء من شخصية المعلم ولايجب أن ينساها لأنها ليست متعلقة بالامتحان فقط حيث يجب عليه الإلمام بكل ماهو متعلق بالهوية فهي معرفة تراكمية”.

وقاطعته الحديدي متسائلة: “إزاي هيعرف رؤية مصر 2030 مش كل الناس تعرفها؟”، أجاب: “عشان كده هو لازم يبقى عارف عشان يعلم الناس يدخل موقع وزارة التخطيط وإقراها ويعرف محاورها لأنه بعد تسلم وظيفته سيكون شريكاً بها في عملية التحول”

وأكد أن 109 ملايين زاروا موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال سنة..