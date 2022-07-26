رئيس جهاز التنظيم والإدارة: البحيرة والشرقية أكثر محافظتين قدمتا في مسابقة الـ30 ألف معلم

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدراة إن البحيرة والشرقية أكتر محافظات شهدت تقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم والتي تقدم لها بشكل إجمالي 135 ألفا.

خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON” قائلاً :

وقال إن “البحيرة والشرقية أكتر محافظات اتقدم فيهم ناس لمسابقة الـ30 ألف معلم”.

وأضاف أنه “بالرغم من تقدم نحو 135 ألف شخص في المسابقة الخاصة بثلاثين ألف معلم ليس معناه في ذات الوقت أن الشروط تنطبق عليهم جميعاً وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة الفحص والتدقيق للتأكد أن التقديم تم وفقاً للمطلوب”.

وكشف أن فترة التدقيق تتعلق بنحو 27 مسابقة لكل محافظة بنوعين من المسابقات إحداها يتعلق بمسابقة مساعد معلم رياض أطفال و مساعد معلم فصثل وبالتالي نتحدث عن 27 محافظة بمسابقتين وعليه فكل محافظة سينتهي فيها عمليات الفحص والتدقيق ستبدأ مباشرة في أغسطس وفقاً لكل محافظة في عقد الاختبارات “.

وأوضح أن تقدم نحو 135 ألف شخص في مسابقة الثلاثين ألف معلم يعكس إقبالاً كبيراً ويعني أن الوظيفة العامة لازلت مقصداً لشرائح كبيرة وأن الطلب عليها مرتفعاً وأن الإقبال على وظيفة المعلم أمر جيد يعكس أهميتها “