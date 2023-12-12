رئيس جهاز التمثيل التجاري: 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا

أكد يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا.

وأوضح الواثق بالله، في كلمته خلال معرض فوود افريكا، أن التصدير يواجه تحديات منها ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن .

وطالب بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.

وأكد أن حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تبلغ 75 مليار دولار الصناعة ويتم تصدير ما يوازي 35 مليار دولار سنويا تقريبا في مقابل دولة مثل ألمانيا تصدر بـ300 مليار دولار سنويا بينما تبلغ الاستثمارات الصناعية ترليون دولار.

وأكد الواثق بالله أن مصر ستحصل على 21 مليار ونصف المليار دولار استثمارات أجنبية قريبا عبر استثمارات هندية بواقع 13 مليار وتركيا 3 مليار دولار وبلجيكا 3 مليار دولار وأخيرا الصين 2.5 مليار دولار بما يخفف من الضغط على الدولار.

وكشف أن دولة قطر سوف تضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة في مصر نظرا لامتلاك مصر فرص كبيرة في مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.

وكشف أن بنك وفا المغربي دخل في شراكة مع مصر لتقديم تسهيلات للشركات الراغبة في اقتحام اسواق افريقيا مثل إقامة مراكز لوجستية.

وكشف أن هناك أفكارا لغزو السوق الأوروبية لمنتجات الالبان واللحوم أسوة بتركيا، إلا أن الفكرة واجهت عقبات عند التطبيق نظرا لعدم قدرة البعض في التوافق مع الاشتراطات والتكاليف.

وطالب الواثق بالله بتقويض أعداد المعارض العامة التي تقوم بها المجالس التصديرية وأنها تستقطب المستهلكين والباعة الجائلين فقط عوضا عن ذلك التوسع في إقامة المعارض المتخصصة خاصة في المانيا وامريكا.

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.