رئيس جهاز الإسعاف الليبي : تعاون مشترك بين مصر وبني غازي بالمجال الطبي

أكد الدكتور سالم حسين رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية ، وجود تعاون كبير بين الحكومة المصرية وحكومة بني غازي في المجالات الطبية والصحية

ودعا حسين الشركات المصرية العاملة بالمجال الطبي للمشاركة في المؤتمر والمعرض الطبي الليبي أكتوبر المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية في المجالات الطبية في ليبيا والمشاركة في اعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال كلمته الأربعاء في الاجتماع التمهيدي، الذي عقد بالقاهرة للاعلان عن انطلاق معرض ليبيا الطبي، بحضور إبراهيم عبد السلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي و صالح مبروك العبيدى عضو الشؤون الإدارية والمالية حسين حمد طهو و نائب رئيس المجلس البلدى عبد الباسط الجازوى.

وأوضح أن الحكومة الليبية تعمل على توفير جميع عناصر الأمان للمستثمرين المصريين.

أكد سالم حسين أن معرض ليبيا الطبي أول معرض يقوم بالتنسيق مع الحكومة المصرية و هو معرض دولي يستهدف معظم الدول خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاتها، أكد السيد عبد الباسط الجازوى نائب رئيس المجلس البلدى بمدينة بنغازي ، أن الحكومة الليبية ترحب بجميع الشركات المصرية للمشاركة في إعادة أعمار ليبيا.

وأكد علي أن جميع عناصر الأمان متوفرة للمستثمرين و للشركات المصرية التي لديها الرغبة للعمل والمشاركة في إعادة إعمار الجمهورية.

وأكد علي أن البلدية تدعم بقوه جهود القطاع الخاص وعلى استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وشدد على ضرورة تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات المصرية والشركات الليبية خاصة فيما يتعلق ببرامج مشاريع الإعمار في المدينة .

ويعد معرض ليبيا الطبي، حدثا هو الأول من نوعه ثلاث فعاليات كبيره لخدمة الرعاية الصحية من مستلزمات وعلاج وتطوير علمي، برعاية وزير الصحة الليبي وبلدية بني غازي وغرفة تجارة وصناعة بنغازى والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وهيئة الاستثمار العسكري ونقابتي الأطباء وأطباء الأسنان في ليبيا.

كما من المقرر أن يشارك بفعاليات المعرض، نخبة من شركات ومستوردي وصناع الأجهزة الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية المحليه والعالميه والشركات المتخصصة في إنشاء و تشطيبات المؤسسات الطبية ومستلزمات شركات أدوية وشركات التحول الرقمي للمؤسسات الطبيه والمعامل و نخبة من الكيانات المصرية المصدرة .

أعلنت شركتا الدليل الدولى الليبية و أكسبو لاين المصرية، أمس الاول عن تنظيمها للحدث السنوي الأهم والأكبر على الاطلاق بمدينة بنغازي بالجمهورية الليبية، بالقطاع الطبي وذلك بانطلاق فعاليات معرض و مؤتمر ليبيا الطبي خلال الفترة من 17 إلي 20 أكتوبر 2022 بمدينة بنغازي بالجمهورية الليبية.

و يقام المعرض ومؤتمر ليبيا الطبي، تحت رعاية معالى وزير الصحة للجمهورية الليبية و بلدية بني غازي وغرفة تجارة و صناعة بنغازى و الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وهيئة الإستثمار العسكري و نقابتين الأطباء و أطباء الأسنان في ليبيا خلال الفترة من 17 إلي 20 أكتوبر بساحة فندق تيبستي ببنغازي .

ويعد المعرض هو الحدث الأول من نوعه حيث يضم ثلاث فعاليات كبيره لخدمة الرعاية الصحية من مستلزمات و علاج و تطوير علمي .

ومن المقرر، أن تشهد فعاليات معرض ليبيا الطبي ، المعرض الطبي لمقدمي الرعاية الصحية ، و المؤتمر التخصصي للرعاية الصحيه .

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض بمدينة بنغازي حيث أنها من أكبر المدن التي في حاجة شديدة إلي إعادة الأعمار و بناء المنظومه الصحيه و ما يجاورها من مدن .

ويحظى الحدث باهتمام الحكومة الليبية ودعمها وذلك بما يتماشى مع رؤيتها في مجال الرعايه الصحيه .