اقتصاد وأسواق

رئيس جهاز الإحصاء يترأس اجتماع لجنة العنونة وتكويد العقارات

يأتي الاجتماع تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعداد المشروع القومي لمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات
سمر السيد 6:48 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 6:48 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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ترأس اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، اجتماع لجنة العنونة وتكويد العقارات بحضور ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، والمعنيين من الجهاز.

ووفق بيان صحفي للجهاز؛ يأتي هذا الاجتماع تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء بإعداد المشروع القومي لمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وتخصيص رقم قومي للعقارات، والذي يحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، وتنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

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وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقمًا مكانيًا موحدًا للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

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وأوضح أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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