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رئيس جهازدمياط الجديدة : بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بالمدينة

أعلى سعر المتر التجاري بلغ 46.5 الف جنيه
محمود زكي 11:58 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 11:58 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني، بمساحات تراوحت بين (20م٢ :40م٢)، بسوق المجاورة (33) بالحي السادس بجوار مشروعى JANNA للإسكان الفاخر وسكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال  بأسعار تراوحت بين 31 ألف جنيه و46 ألفا و500جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 63 ألف جنيه.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ووزارة المالية، وشرطة التعمير، كما تم مراعاة تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة مشروعي جنة وسكن مصر، بمدينة دمياط الجديدة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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