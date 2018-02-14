رئيس جنوب أفريقيا يتكتم على موقفه من الاستقالة

أ ف برفض رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، اليوم، الإفصاح عما إذا كان سيقبل الاستقالة أم لا، حسب ما أمره حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي، موضحا أنه سيعلن قراره في وقت لاحق.وفي حديث نقل مباشرة على التلفزيون العام خرج زوما عن الصمت الذي يلزمه للدفاع عن موقفه الرافض الاستقالة على الفور، وقال: "من غير العا

أ ف ب

رفض رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، اليوم، الإفصاح عما إذا كان سيقبل الاستقالة أم لا، حسب ما أمره حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي، موضحا أنه سيعلن قراره في وقت لاحق.

وفي حديث نقل مباشرة على التلفزيون العام خرج زوما عن الصمت الذي يلزمه للدفاع عن موقفه الرافض الاستقالة على الفور، وقال: “من غير العادل أن تطرح هذه المسألة بانتظام. لم أرتكب أي سوء أنا لا أوافق على قرار حزبي”.

وبعد أسابيع من المشاورات العبثية التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية كبيرة، قررت قيادة المؤتمر الوطني أخيرا الثلاثاء الطلب من جاكوب زوما التخلي عن منصبه.

وقبل ساعتين من المقابلة أعلن الحزب أنه سيلجأ إلى تصويت في البرلمان على مذكرة لحجب الثقة عن زوما الخميس إذا لم يرحل.

وقال المسئول في الحزب بول ماشاتيله في مؤتمر صحفي: “سنلجأ إلى مذكرة حجب الثقة غدا الخميس لتتم إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه ولنتمكن من انتخاب الرئيس الحالي للحزب سيريل رامافوزا”.

وفي حال تبني المذكرة لن يكون أمام زوما من خيار سوى الاستقالة، وقال الأربعاء “إذا تم حجب الثقة عني سأرحل”.

وينوي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التحرك بسرعة، ويتوقع أن ينتخب البرلمان “بحلول الجمعة” الرئيس الجديد للحزب نائب الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، رئيسا للبلاد كما قال بول ماشاتيلي.