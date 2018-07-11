رئيس جنوب أفريقيا: نسعى لزيادة عدد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة

محمد سالم قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، إن بلاده تأمل فى توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من خلال زيادة عدد الدول المشتركة.ووقعت مصر على الاتفاقية فى شهر مارس الماضى والتى تستهدف خلق سوق مشتركة بين أكثر من 55 دولة تشملها القارة السمراء.وأوضح رامابوزا، فى كلمته خلال المؤت

محمد سالم

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، إن بلاده تأمل فى توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من خلال زيادة عدد الدول المشتركة.

ووقعت مصر على الاتفاقية فى شهر مارس الماضى والتى تستهدف خلق سوق مشتركة بين أكثر من 55 دولة تشملها القارة السمراء.

وأوضح رامابوزا، فى كلمته خلال المؤتمر السنوى 25 لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى Afrexim bank الذى يعقد حاليا بدولة نيجيريا، أن حجم التجارة بين دول القارة لا يتجاوز 16%، وهو منخفض للغاية مقارنة بتجمعات أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبى.

ودعا الى ضرورة العمل بشكل أوسع وأكثر كفاءة بين دول أفريقيا لخلق ظروف اقتصادية مستقرة لتحقيق النمو الاقتصادى واستبدال النزاعات بالحوار.