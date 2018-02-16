رئيس جنوب أفريقيا: ما زلنا نعاني من عدم المساواة

وكالات:قال رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامافوسا، الجمعة، إن مجتمعه لا يزال يعاني من عدم المساواة، حيث إن الفقر والرفاهية لا يزالان يحددان على أساس العرق والجنس.وقال رامافوسا، خلال خطاب «حالة الأمة»، الذي نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، إنه سيتخذ هذا العام قرارات لوضع

وكالات:

قال رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامافوسا، الجمعة، إن مجتمعه لا يزال يعاني من عدم المساواة، حيث إن الفقر والرفاهية لا يزالان يحددان على أساس العرق والجنس.





وقال رامافوسا، خلال خطاب «حالة الأمة»، الذي نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، إنه سيتخذ هذا العام قرارات لوضع البلاد على طريق جديد للنمو والتوظيف وإنه سيعمل على تحسين اقتصاد البلاد.





وأعلن رئيس جنوب أفريقيا أن توفير وظائف للشباب سيكون ضمن الأولويات الأولى لخطته هذا العام، مضيفاً أن البطالة هي التحدي الأكثر خطورة الذي يواجه البلاد، ووعد بالعمل على جلب استثمارات جديدة للبلاد.





وأكد أنه سيعمل على بناء مجتمع تحدد فيه مكانة الشخص على أساس جهده وعمله وليس على أساس لونه أو جنسه أو والديه، وأضاف أن شعب جنوب أفريقيا أمة واحدة بالرغم من تنوعه ويرتبط بمصير واحد.





وعبر عن امتنانه للرئيس السابق جاكوب زوما على الطريقة التي تعامل بها مع عملية تسليم السلطة، شاكراً إياه على خدماته التي قدمها للأمة خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد.





وأشار رامافوسا، خلال خطابه الأول للأمة، إلى احتفال بلاده هذا العام بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم نيلسون مانديلا، موضحاً أنهم سيعملون على إكمال عمل مانديلا لبناء مجتمع يكون الجميع فيه أحرارا وسواسية أمام القانون وينعمون بحياة أفضل.





يُشار إلى أن الرئيس السابق جاكوب زوما أعلن استقالته من منصبه أمس في خطاب للأمة في أعقاب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من جانب حزبه الحاكم على خلفية مزاعم تورطه في الفساد بشكل واسع.