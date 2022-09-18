رئيس جمهورية مدغشقر يستقبل السفير المصري وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس

استقبل الرئيس “أندريه راجولينا”، رئيس جمهورية مدغشقر، السفير أسامة سعيد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مدغشقر ونيافة البطريرك “ثيودورس الثاني” بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس،، وذلك في قصر الرئاسة

هذا، واستعرض نيافة البطريرك تاريخ الكاتدرائية والكرسي البابوي في الإسكندرية، وأنشطة الكاتدرائية في الدول الإفريقية، كإنشاء المستشفيات والمدارس، حيث قام نيافته بافتتاح أربعة مدارس مؤخراً أثناء زيارته لجنوب مدغشقر. كما أشار نيافته إلى دور مصر التاريخي في رعاية الكرسي البابوي في الإسكندرية، وكذلك دور رئيس الجمهورية في رعاية الكاتدرائية، حيث أشار إلى إنشاء مقر جديد متطور للكاتدرائية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما أشاد نيافة البطريرك بدور سفارات مصر في أفريقيا، معبراً عن شكره وتقديره للسفارة المصرية في مدغشقر على تسهيل زيارته إلى مدغشقر.

لقاء رئيس مدغشقر والوفد المصري

ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن تقدير مصر لدور نيافة البطريرك في نشر التسامح بين الأديان والكنائس في مصر وإفريقيا، وقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الاستقبال. كما أقام السفير مأدبة عشاء على شرف عودة نيافة البطريرك من زيارته لجنوب مدغشقر.

وقالت منظمة الكوميسا خلال مؤتمر تم عقده في العاصمة الإدارية، إن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء .

وأضافت أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.