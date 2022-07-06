رئيس جمعية «هيا» يكشف عدم قانونية تداول العنب الأسود.. تعرف على السبب  

كشف المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية “هيا” لـ “المال “، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول العنب الأسود المنتشر في مصر.

وأشار البلتاجي إلى أن العنب الأسود المتداول في السوق “مسروق” أو غير شرعي أو قانوني تداوله في البلاد لأنه تم الحصول على “العُقل” الخاصة به من الشركة الوحيدة التي يسمح لها بزراعته في مصر طبقا لمعيار الملكية الفكرية الذي يطبقه الحجر الزراعي وللبروتوكولات ذات الصلة بل تم تسريبه من داخل الشركة للسوق دون موافقة منها.

يذكر أن حقوق الملكية الفكرية تطبق على أصناف من العنب والفراولة تملكها شركات أم أوروبية ويكون السماح بزراعتها في مصر بموافقة كتابية منها وبمقابل مادي وبإشراف تام من الحجر الزراعي المشرف علي تلك الاتفاقيات وتستمر حقوق الملكية الفكرية لمدة 20 عاما تستطيع استعادة ما أنفقته علي الصنف طوال فترة البحث والانتخاب له.

وأضاف البلتاجي في تصريجات خاصة لجريدة “المال”، أن الحجر الزراعي قام بإزالة مزرعة كاملة في بني سويف على مساحة عدة أفدنة تطبيقا للحماية الفكرية خلال الفترة الماضية من المحصول ، مؤكدا أن هناك مساحات مزروعة بالعنب الأسود “المسروق ” بما يوازي 3000 فدان في عدة محافظات ومناطق الزراعة الصحراوية.

وأوضح “البلتاجي ” أن هناك صنفين من العنب الأسود المتداول في السوق بشكل غير شرعي وهما صنف “ايرلي سويت ” وصنف “ميد نايت بيوتي ” رافضا الإفصاح عن اسم الشركة صاحبة الحق في زراعة هذا النوع من العنب.

وأضاف البلتاجي أن الشركة مالكة الحق في زراعة العنب الأسود تسرب منها “عقلات” إلي الأسواق وتم استخدامها في تطعيم العنب التقليدي (إكثار ) ومن ثم الإنتاج والطرح في السوق وتم نقل هذه الأصناف التي انتشرت في السوق.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى آخر يونيو 2022، حيث بلغت حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية.

وأشار التقرير الصادر مؤخرا إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا، بالإضافة إلى تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وأوضح التقرير أن العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا، بينما احتلت صادرات الطماطم المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و425 طنا.

وتابع التقرير أن الثوم حصل على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا، وحصل البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا.