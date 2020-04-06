رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يدعو للاعتماد على سياحة «Made IN Egypt» لإنقاذ القطاع

دعا طارق شلبي رئيس جميعة مستثمري مرسي علم، إلى ضرورة الاعتماد على سياحة الـ”Made IN Egypt” لإنقاذ القطاع من الانهيار، في ظل أزمة فيروس كورونا الذى انتشر بكل دول العالم وعطل حركة السفر العالمية.

وقال شلبي لـ”المال” إن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب الاعتماد على السياحة الداخلية مثل جميع دول العالم.

طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم

شلبي : أطالب الرئيس بالتدخل.. و70% من سياحة أمريكا داخلية

ودعا رئيس جميعة مستثمري مرسي علم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مساندة وتشجيع استراتيجية تشجيع السياحة الداخلية لانقاذ العاملين بالقطاع السياحي.

وأضاف رئيس جميعة مستثمري مرسى علم أن السياحة الداخلية في الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 70% من إجمالي قوة القطاع هناك، في حين تعتمد مصر بشكل اساسي على الأجانب، ولكن ذلك لم يعد مناسبًا في ظل الأزمات المتكررة التى يتعرض لها القطاع ابتداءً من حادث تفجير الأقصر وحرب الخليج والأزمة المالية العالمية، ثم ثورة يناير، وبعد ذلك سقوط الطائرة الروسية.

انتقاد سلوكيات المصريين غير مبرر.. ولابد أن تتدخل الدولة

وقال رئيس جميعة مستثمري مرسى علم : طوال الوقت يتم توجيه انتقادات للسياحة الداخلية وأن سلوكيات المصريين ليست منضبطة وتتسم العشوائية، وأنا أرفض ذلك بشكل كبير.

وأكد شلبي “يتوجب على الدولة ووزارة السياحة رفع الوعي لدى الجميع وتعليمهم السلوكيات السليمة، وإلا سيتعرض المخالفون للعقاب” .

تعليمات الحد الأقصى للنزلاء فرصة.. ودعوة لوضع حد أدنى

ويرى رئيس جميعة مستثمري مرسي علم أن التعليمات الأخيرة التى أصدرها وزير السياحة والآثار خالد العناني ، للفنادق الواقعة خارج المحافظات السياحية “جنوب سيناء – البحر الاحمر – الاقصر –أسوان” باستقبال النزلاء، فيما لا يزيد على 25% من إجمالي الطاقة الفندقية، فرصة لتشجيع السياحة الداخلية، وضمان استمرار تشغيل غالبية الفنادق وعدم انتشار ظاهرة حرق الأسعار.

وقال إن التعليمات في حاجة لمراعاة وضع حد أدنى لعدد الغرف لمراعاة الفنادق الصغيرة التى قد يكون 25% من طاقتها 12 غرفة فقط لا تكفي لتغطية تكاليف التشغيل.

وتعليمات وزير السياحة التى نشرتها “المال” منذ قليل تتضمن ألا يتجاوز حضور العمالة عن 50% من الإجمالي مع الاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير.