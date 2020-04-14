رئيس جمعية مستثمري العاشر : «فيها إيه لما الشركات تتحمل رواتب العمال شهر واتنين وثلاثة»

طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، رجال الأعمال بتحمل أجور العمالة خلال الأزمة الحالية، مضيفًا «فيها إيه لما الشركات تتحمل الرواتب شهر واتنين و ثلاثة – على حسب وصفه».

وقال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات لـ«المال»، إن شركته ملتزمة بالحفاظ على أجور العمالة لديها، ولن تخفضها.

وذكر أن مجموعة الأهرام تحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية التى وجهت بها الدولة، بداية من تخفيض العمالة، وتعقيم خطوط الإنتاج، وتسليم «الكمامات والجوانتي» للموظفين حفاظًا على صحهتم.

وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، المتخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن شركته قد تضطر للتوقف عن الإنتاج إذا طبقت الحكومة المرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يشار إلى أن اللواء محمد عبالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أكد أن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم وعي بعض المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس.

ومن سيناريوهات المرحلة الثالثة فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة الخامسة أو الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا، لفرض المزيد من حركة تقييد المواطنين، مع وقف رحلات القطارات والنقل العام والمترو، وهذا الأمر يتوقف على القرار الخاص بزيادة نسبة الإصابات بشكل كبير جدًا يوميًا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلًا من السابعة، وحتى السادسة صباحًا، مع استمرار كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

وتأسست مجموعة الأهرام لنظم الأمان عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، تقع على مساحة 36 ألف متر مربع، ويعمل لديها نحو 1200 موظف.