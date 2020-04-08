رئيس جمعية مستثمرى العاشر : «مش معقول الدولة تتخذ قرارات لحمايتنا واحنا نتخلى عن العمال»

سمير عارف: لن نتخلى عن 500 ألف عامل رغم أزمة كورونا

قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان “مش معقول تقوم الدولة باتخاذ قرارات تساند فيها رجال الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الحالية، بل وتتحمل أعباء العمالة غير المنتظمة المتضررة، واحنا كرجال أعمال نتخلى عن العمالة التى كانت سببًا فى نجاحنا فى السنوات الماضية”.

سمير عارف: لن نتخلى عن 500 ألف عامل رغم أزمة كورونا

وأكد، فى بيان له، اليوم، أن جميع المصانع والشركات بالمدينة ملتزمة بالحفاظ على العمالة والبالغة قرابة 500 ألف عامل مصرى، رغم الظروف الراهنة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مستثمرى العاشر أن الاحتفاظ بالعمالة مسئولية مجتمعية وتبرز الحس الوطنى فى ظل تلك الظروف الراهنة.

وأشاد بحزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا لحماية الصناعة والاقتصاد من الانهيار، والتى تعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات الاقتصادية التى عزمت الدولة اتخاذها فى السنوات السابقة.

ونوه عارف بأن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قامت باتخاذ كل التدابير الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا على جميع الأصعدة، خاصة فى عمليات نقل العمالة وقياس درجات الحرارة بما لا يؤثر على حركة الإنتاج داخل المدينة.