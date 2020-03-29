رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب باستثناء البقوليات الخضراء والفول السوداني من وقف التصدير

طالب علي عيسي رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين ، في مذكرة أعدها منذ قليل لوزير التموين الدكتور على مصيلحي، باستثناء البقوليات الخضراء مثل الفاصوليا والبازلاء وكذلك الفول السوداني، من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن البقوليات الخضراء والفول السوداني، لا تندرج تحت بند السلع الاستراتيجية وعلى الرغم من أنها موجهة للتصدير إلا أنها متوفرة بشكل كبير في السوق المحلية وتغطي الطلب .

وأكد عيسي أن جميعة رجال الأعمال المصريين تساند الحكومة لمواجهة أزمة كورونا العالمية وتحرص على توافر جميع السلع للمواطن .

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قرار وقف التصدير يأتي ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أعلن أمس عن ترحيبه بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر.