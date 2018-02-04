رئيس جمعية رجال الأعمال: رفع أسعار الفائدة لم يعد حلًا لخفض التضخم

الحكومة عملت بشكل جيد فى البرنامج الاقتصادى والبنية التحتية والتشريعاتالاستثمار الإنتاجى يدفع النمو.. ويجب حماية الفئات الفقيرةهاجر عمران ــ محمود محسنأكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر الآن مؤهلة لانطلاقة استثمارية كبرى، بسبب استقرار السوق وعدم ترقب هزات كبيرة تؤثر على أعم

الحكومة عملت بشكل جيد فى البرنامج الاقتصادى والبنية التحتية والتشريعات

الاستثمار الإنتاجى يدفع النمو.. ويجب حماية الفئات الفقيرة

هاجر عمران ــ محمود محسن

أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر الآن مؤهلة لانطلاقة استثمارية كبرى، بسبب استقرار السوق وعدم ترقب هزات كبيرة تؤثر على أعمالها، خاصة بعد اتخاذ الجزء الأكبر من قرارات الإصلاح، مثل تعويم سعر الصرف وخفض أسعار الطاقة.

وذكر عيسى أنه بالرغم من أهمية وإيجابية الإصلاحات، لكن بعضها كان يتضمن آثارًا سلبية، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة على القروض، بهدف مجابهة أسعار التضخم، ولكنها أثرت على معدلات توسعات المستثمرين، ولكن الفترة المقبلة لن تشهد استمرار انخفاض التضخم، بسبب الزيادات المرتقبة لأسعار الوقود، وهو ما سينعكس على أسعار المواصلات مثل تذاكر القطارات والمترو بعد تركيب ماكينات التذاكر الجديدة.

وأضاف عيسى، الذى يشغل أيضا منصب الرئيس الشرفى للمجلس التصديرى وعضو مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، أن بداية 2018 أفضل بكثير من بداية أعوام سابقة مثل 2016 على سبيل المثال، قائلا إن الحكومة بذلت مجهودات واضحة فى مجال إصلاح البنية التحتية، وتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلات منظومة الطاقة الكهربائية، والتى عانت مصانع متعددة من توقف إمداداتها، ناهيك عن حل تحديات أزمات الغاز التى عانت منها السوق فى وقت سابق.

وقال إن مثلث الكهرباء والغاز والطرق هو الضمان الحقيقى لجذب الاستثمار، خاصة التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى التخلص من وجود سعرين لسوق الصرف، مثنيا على دور الحكومة فى إصلاح البيئة التشريعية، بالتوازى مع الإصلاح المالى والنقدى من خلال إصدار قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الشركات، وأخيرا قانون الإفلاس.

وذكر أن قانون الاستثمار الجديد قدم بعض الإيجابيات، منها الإعفاءات الضريبية لمناطق ومنتجات بعينها وتسهيل إنشاء الشركات، والإبقاء على المناطق الحرة الخاصة.

وشدد على ضرورة توجه الدولة نحو الاستثمار الإنتاجى والذى يسهم فى دفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال مشروعات فى قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفاً أن ميزة الاستثمار الإنتاجى هى تشغيل العمالة بشكل دائم، مما ينعكس على زيادة الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب تلقى العمالة نظيرًا لأعمالهم ثم إنفاقها فى شراء البضائع والاحتياجات الأساسية مما يعكس طلبا فى السوق يؤدى إلى زيادة الإنتاج ومن ثم فإن الدائرة تستمر فى العمل – وفق تعبيره.

وقال عيسى إن البيروقراطية والفساد من أهم تحديات الاستثمار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يحلها، خاصة مع استيعابه توظيف نحو 7 ملايين فرد.

وأضاف أن مشكلة البيروقراطية تم حلها بشكل جزئى بين عامى 2004 و2010، عندما تم إعطاء الوزراء الضوء الأخضر للعمل بجهاز معاون على قدر كبير من الكفاءة، يشمل نوابا للوزراء ومساعدين ومستشارين.

وأشار إلى أن مصر شهدت أقوى عهد للنمو الاقتصادى، والذى وصل إلى %7.6 فى 2007 – 2008، وهو ما ساعد فى حد الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن تفشى الفساد أدى لعدم وصول النمو إلى الطبقات الفقيرة.

ودعى إلى السماح لمسئولى الحكومة باتخاذ قرارات جريئة، والابتعاد عن البيروقراطية، لضمان انسياب العمل فى المصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، قال عيسى إن التعداد المصرى ينمو بشكل كبير، بنحو 2.5 مليون نسمة فى العام الواحد، مما يؤثر سلبيا على استدامة النمو وتلبية احتياجات السكان.

وأكد أن دور جمعية رجال الأعمال المصريين فى دفع التنمية والاستثمار ثابت، مؤكدا التوجه للاقتصاد الحر والمنظم، ودفع الاستثمار الأجنبى.

وقال إن الجمعية تعمل على مساعدة الحكومة والتحاور معها وتوضيح وجهة نظر مجتمع الأعمال والمساعدة فى تعديل وإصدار القوانين الجديدة، مشيرا إلى أن الجمعية لديها علاقات جيدة بالمجتمع الدولى، وموجودة دائما فى قلب الحدث، على حد تعبيره، من خلال التواصل المستمر مع البعثات الدولية التى تزور السوق.

وأكد أن الجمعية استقبلت العام الماضى وفوداً من تركيا رغم توتر العلاقات السياسية، فى إطار تعايش مجتمع الأعمال مع الأوضاع السياسية، داعيا إلى فصل السياسة عن الاقتصاد، وهو أمر نجحت بعض الدول فيه رغم صعوبته.

وقال إن توتر العلاقات مع بعض الدول ينبغى ألا يؤثر على الجانب الاقتصادى، مشيرا إلى أن مصر لا تتمتع بنفس مستوى العلاقات مع دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك لا يؤثر على العلاقات الاقتصادية، لأن الأولى هى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، بينما تحتل الثانية الوصافة.

وأشار إلى أن رجال أعمال من تركيا يمتلكون عدة مصانع بالسوق المحلية، ويرون أن السوق جيدة وتتمتع بفرص ومزايا، وهو ما يجب الاستفادة منه عبر العمل على زيادة الاستثمارات.

وأضاف أن قطر على سبيل المثال من الدول التى تستثمر فى مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أن التوتر الذى يشوب علاقتها بمصر لم يؤثر سلبيا على استمرار تشغيل الاستثمارات، إلا أنه استبعد دخول استثمارات قطرية جديدة.

وفى إطار متصل، قال عيسى إن الجمعية البريطانية ستنظم مؤتمرا بين يومى 11 و13 فبراير المقبل، بمناسبة زيارة جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر.

ولفت إلى أن المؤتمر سيبحث كيفية الاستفادة من القرار، إلى جانب تكوين شراكة مع بريطانيا لغزو السوق الأفريقية، خاصة أن بريطانيا تبحث عن حلفاء حاليا لمساعدتها على اقتحامها اقتداء بتجارب الصين واليابان بهذا الصدد.

وفى سياق حديثه عن السوق الأفريقية، قال إن حظر السودان استيراد بعض المنتجات الزراعية من مصر هو قرار سياسى، وليس فنيا، مضيفا: “لكن علينا الاعتراف بأن عدة دول اتخذت قرارات بحظر المنتجات المصرية الزراعية، بدأت بعد رفض ولاية فرجينيا الأمريكية شحنة فراولة مجمدة من مصر فى 2016 لاحتوائها على فيروس A أو المعروف بالصفراء، وليس فيروسC كما تم تداوله حينها”.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت أن الشركة المصرية المصدرة مسئولة عن المشكلة، ومن ثم تم وقف العمل معها فى ولاية فرجينيا فقط، كما أن تصدير الفراولة المجمدة إلى باقى الولايات المتحدة كان يتم بشكل جيد دون مشاكل.

وأضاف أن حدوث وقائع شبيهة مع دول أخرى فى المنطقة يحمل مصر المسئولية، من خلال وقف استيراد المنتج نفسه من أرجاء مصر وهو أمر غير منطقى.

ولفت إلى أن الترويج السلبى لأخبار وقف ولاية فرجينيا استيراد الفراولة المصرية أدى فى النهاية إلى اتخاذ دول أخرى قرارات شبيهة، ربما تكون غير صائبة.

وقال إن دول الخليج العربى تفتح باب الاستيراد من مصر بشروط، إلا أن السعودية هى الدولة الوحيدة التى تحظر المنتجات.

وفى إطار متصل، أشار إلى أن التعديل الوزارى الذى تم مؤخرا جاء بناء على ضعف أداء بعض الوزراء، وعدم دستورية تغيير الحكومة إلا من خلال برنامج اقتصادى جديد يوافق عليه مجلس النواب، لكن الوقت لا يسمح بسبب قرب توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: نأمل أن تكون رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة إضافة للقطاع، بقدر اعتبارها قامة اقتصادية كبيرة، كما أن تعيين اللواء أبو بكر الجندى وزيرا للتنمية المحلية جاء موفقا، بسبب خبرته الكبيرة بالمحافظات، من خلال منصبه السابق كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.