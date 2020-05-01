رئيس جمعية حماية المشاهدين : وقف بث «رامز مجنون رسمي» مستبعد لعدة أسباب

رأي أن رأسمال يتحكم في المشهد الاعلاني هذا العام



استبعد الدكتور حسن علي ، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستعمين والقراء ، وقف بث برنامج ” رامز مجنون رسمي ” لأسباب سياسية وقانونية أولها أن mbc قناة سعودية لا تبث من المنطقة الحرة وبالتالى لا تخضع لأحكام القانون المصري .



وقال علي في تصريحات للمال إن الأمر الثاني يتمثل في شعور المجلس الأعلي للإعلام علي حد قوله بالحرج الشديد فى اتخاذ أى موقف ضد القناة على خلفية العلاقات المصرية السعودية. الدكتور حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء

وأوضح أن الجمعية تعكف حاليا علي تجميع وجهات النظر المؤيدة لمخالفة الفنان رامز جلال كافة الأعراف عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

ورأي أن المشهد الإعلاني خلال رمضان هذا العام يظهر سيطرة رأس المال على المحتوي الإعلامي واحتكار مؤسسات بعينها لا تمتلك خبرة كافية .



وواجه برنامج رامز جلال هذا العام عاصفة من الانتقادات الحادة كان أهمها البيان الصادر عن مستشفي الصحة النفسية بالعباسية والتى قدمت بلاغا إلى المجلس الأعلي للإعلام لوقف البرنامج لما يمثله – على حد قولها – من خطر كبير على الصحة النفسية للأطفال، ويعتبر تنمرا وسخرية شديدة من المريض النفسى، ويقدم نماذج غير سوية للمجتمع.

وكانت نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة قد أصدرت بيانا اول أمس الأربعاء بمنع ظهور الفنان رامز جلال علي الفضائيات المصرية .

وأكد مازن الحايك ، المتحدث الاعلامي باسم مجموعة قنوات ام بي سي، أن القرار الصادر من نقابه الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة.

وقال في تصريحات سابقة أن برنامج “رامز مجنون رسمي “من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة “شاهد” للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة.

وأشار إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج “رامز “في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من “رامز مجنون رسمي” لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة.

ونوه ان عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي تجاوز نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

ولفت إلي ان حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.



