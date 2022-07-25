«رئيس جمعية المستثمرين»: اتفاق جديد لتوريد الغاز عبر الناقلات لأسوان

كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سعد الدين للبترول»، عن الاتفاق على توريد الغاز الطبيعى عبر الناقلات للقطاع الصناعى بمحافظة أسوان.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أنه جار التجهيز حاليا لبدء توريد الغاز عبر الناقلات إلى أحد المصانع بأسوان بكميات تبلغ نحو 16 ألف متر مكعب يوميا.

وتنفذ مجموعة «سعد الدين» مشروعا متكاملا لنقل الغاز عبر الناقلات إلى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى استثمارات 150 مليون جنيه.

وأوضح «سعد الدين» أنه من المقرر تفعيل الاتفاق الجديد مع أحد المصانع بأسوان خلال شهر.

وعن أحدث تطورات تجارب تدفيع وتوريد الغاز لمصانع أبو زنيمة بسيناء، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ تجارب التشغيل والتوريد عبر الناقلات لسيناء منذ أيام، تمهيدا لبدء التوريد الرسمى فى القريب العاجل.

يشار إلى أن «سعد الدين» قال- فى تصريحات سابقة لجريدة «المال» – إنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع نقل الغاز عبر الناقلات إلى مصنعين فى منطقة أبو زنيمة.

وأوضح أنه سيتم توريد نحو 10 آلاف متر مكعب يوميا من الغاز على الناقلات للمصنع الأول، ونحو 12 ألف متر مكعب يوميا للمصنع الثانى.

وتبنت شركة سيناء للغاز تدشين أعمال البنية التحتية وكل الخطوط والتوصيلات التى ستدعم مشروع نقل الغاز للقطاع الصناعى فى منطقة أبو زنيمة عبر الناقلات.

وأشار «سعد الدين» إلى أن مشروع نقل الغاز عبر الناقلات يستهدف توصيل وتوفير الغاز لجميع مناطق ومحافظات الجمهورية البعيدة عن الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ويتم تنفيذ مشروع نقل الغاز عبر الناقلات بواسطة 6 ناقلات دون استخدام الشبكة القومية للغاز، بتكلفة تقترب من 25 مليون جنيه للناقلة، شاملة نظام التشغيل والمرافق المتوافق مع مواصفات الأمان الأوروبية والعالمية.

ولفت «سعد الدين» إلى أن تلك النوعية من المشروعات يتم تنفيذها طبقا لخطة الحكومة فى التوسع فى نشر استخدام واستهلاك الغاز وإحلاله محل الوقود السائل.

وتستهدف خطة نقل الغاز دون الاعتماد على الخطوط التقليدية، تغطية نحو %85 من مساحة مصر البعيدة عن الشبكة القومية.

وتأسست مجموعة سعد الدين عام 1985 ولديها شركات تابعة فى مجالات إنشاء مصانع للغازات البترولية والمعدات، والأسمدة الزراعية، علاوة على وسائل النقل، وخاصة لقطاع الغاز والبترول، وغيرها من النشاطات.