رئيس جمعية التاكسي الأبيض : نرفض التعاون نهائيا مع شركات النقل الذكي

لن تتقاضى أى نسب عمولات من السائقين بعد تشغيل تطبيقها

قال محمود عبد الحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض فى مصر، إن الجمعية ترفض التعاون نهائيا مع شركات النقل الذكي (أوبر وكريم) فى تشغيل منظومة التاكسي بالسوق المحلية.

وأوضح عبد الحميد لـ”المال” أن التعامل مع الشركتين غير مقبول من حيث المبدأ مع قيامها بتسيير رحلات سيارات ملاكي، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني جديد لطلب سيارات التاكسي أونلاين على هواتف “الآندرويد ” و”الآيفون” ولن تتقاضي أى نسب عمولات من السائقين.

وأضاف أن “سائقي التاكسي الأبيض” تسعى إلى زيادة دخل اعضائها من خلال آليات جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا.

وكانت أوبر الأمريكية قد أعلنت بداية العام الحالي الاستحواذ رسميا على كامل أسهم منافستها (كريم) الإماراتية فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، مع احتفاظ كل شركة بعلامتها التجارية على حدة.

وبحسب الجمعية، يقدر عدد سيارات التاكسي الأبيض فى مصر بنحو 376 ألفا، وقيمة سوقية تتجاوز 75 مليار جنيه.

ويعمل على كل سيارة من سائق إلى 3 بنظام الورديات، ويسددون أكثر من ملياري جنيه سنوياً رسومًا إدارية شاملة التأمينات والضرائب.