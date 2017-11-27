رئيس جمعية الأتراك المصريين: تيسيير تأشيرات السفر ضرورة لدعم التجارة بين البلدين

الاستثمارات التركية توفر فرصا لـ75 ألف عاملقونيا – محمد ريحانانطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، الذي يقام بمدينتي قونيا وإسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل أعمال مصريا وتركيا، تحت شعار "هيا نصنع معا".ويشارك بالمؤتمر م

الاستثمارات التركية توفر فرصا لـ75 ألف عامل

قونيا – محمد ريحان

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، الذي يقام بمدينتي قونيا وإسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 رجل أعمال مصريا وتركيا، تحت شعار “هيا نصنع معا”.

ويشارك بالمؤتمر ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وافتتح أتيلا أتاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك التي تنطلق من مدينة قونيا ثم تنتقل إلى إسطنبول، تحت شعار “هيا نصنع معا”، بوقفة حداد على أرواح الشهداء المصريين الذين سقطوا إثر الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدا ببئر العبد بشمال سيناء الجمعة الماضي.

فيما أعلنت تركيا اليوم، الإثنين 27 نوفمبر، حدادا على أرواح شهداء مصر في الحادث الإرهابي، مؤكدة إدانتها للحادث البغيض.

وقال أتاسيفين، خلال كلمته في المؤتمر، إن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والأتراك، وتمكنهم من تحقيق الصالح الاقتصادي المشترك بما يخدم أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي للبلدين، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين وأنه لابد من السعي بجدية لاستمرارها وتوطيدها والحفاظ عليها.

وأكد ضرورة إزاالة كافة العقبات تعترض تدفق التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تأشيرات السفر، مطالبا بضرورة تيسيير حصول رجال الاعمال على تأشيرات السفر الى البلدين بما يعمل على تيسيير حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت إلى أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته مصر العام الماضي، ويتم تطبيقه على كافة الواردات الداخلة مصر، يمثل حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية إلى مصر، ما يعرقل تحقيق التعميق والتعزيز المستهدف للعلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار بما يحد من تداعياته السلبية على التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ305 شركات، تعمل في مختلف المجالات الصناعية، ومنها المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج، وتستوعب نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل أسري لنحو مليون مصري، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الشركات حرصت على أن تكون داعمة لمصر في أوقاتها العصيبة التي شهدتها السنوات الماضية، وحافظت على نشاطها واستمراره دون توقف، ومد السوق المصرية باحتياجاتها المختلفة دون تقصير، فيما أشار إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا تقدر بـ 58 مليون دولار في مختلف القطاعات الصناعية.