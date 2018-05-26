رئيس جمعيات التنمية يعلق على رفع رسوم خدمات المشروعات الصغيرة

نادية سلام
ووقال إنه بصدور هذا القرار من قبل هيئة التنمية الصناعية، يستمر حال المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر فى حالة متردية تعكس العشوائية فى إدارة الملف.
وأشار إلى عدم فاعلية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة منذ صدور قرار إنشائه، علاوة على عدم هيكلة الصندوق الاجتماعى حتى الان رغم مرور أكثر من عام ونصف العام.
وناشد الاتحاد الرئيس السيسى بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة الذى طالب بها الاتحاد منذ تأسيسه قبل 18 عاما، وضرورة فك الاشتباك بين الهيئات و الوزارات المختلفة بحيث يكون شأن المشروعات الصغيرة فى وزارتها.
ويرى الاتحاد أن القرار رقم 192 لسنة 2018 أصاب المشروعات الصناعية الصغيرة بصدمة كبيرة، مطالبا بضرورة إلغائه منعا لزيادة انتشار القطاع غير الرسمى.