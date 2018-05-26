رئيس جمعيات التنمية يعلق على رفع رسوم خدمات المشروعات الصغيرة

نادية سلامقال الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن صدور القرار الإدارى رقم 192 الخاص بمنح التراخيص للمنشآت والخدمات الصناعية مخالف لكل قواعد العدالة والدستور.وأشار رئيس الاتحاد المهندس فؤاد ثابت فى بيان صحفى، إلى الحالة المتردية التى وصلت إليها المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية

نادية سلام

قال الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن صدور القرار الإدارى رقم 192 الخاص بمنح التراخيص للمنشآت والخدمات الصناعية مخالف لكل قواعد العدالة والدستور.

وأشار رئيس الاتحاد المهندس فؤاد ثابت فى بيان صحفى، إلى الحالة المتردية التى وصلت إليها المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها بداية غير متوقعة فى وقت غير مناسب للهجرة العكسية من القطاع الرسمى للدولة إلى القطاع غير الرسمى.

ووقال إنه بصدور هذا القرار من قبل هيئة التنمية الصناعية، يستمر حال المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر فى حالة متردية تعكس العشوائية فى إدارة الملف.

وأوضح البيان أن الصناعات الصغيرة فى مصر حتى الآن تعمل بلا تشريع يحكمها، ووجودها داخل وزارة الصناعة يحمل أعباء كبيرة على وزير الصناعة.

وأشار إلى عدم فاعلية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة منذ صدور قرار إنشائه، علاوة على عدم هيكلة الصندوق الاجتماعى حتى الان رغم مرور أكثر من عام ونصف العام.

وأكد البيان أن وزارة الاستثمار أعلنت عن تكوين صناديق خاصة لتشجيع الاستثمار من أموال منح أجنبية موجهة أساسا للصندوق الاجتماعى، وعدم تسمية مجلس أمناء جهاز المشروعات الصغيرة واجتماعه حتى الآن.

وناشد الاتحاد الرئيس السيسى بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة الذى طالب بها الاتحاد منذ تأسيسه قبل 18 عاما، وضرورة فك الاشتباك بين الهيئات و الوزارات المختلفة بحيث يكون شأن المشروعات الصغيرة فى وزارتها.

ويرى الاتحاد أن القرار رقم 192 لسنة 2018 أصاب المشروعات الصناعية الصغيرة بصدمة كبيرة، مطالبا بضرورة إلغائه منعا لزيادة انتشار القطاع غير الرسمى.