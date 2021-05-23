رئيس جراج روكسي: حل أزمة المرور في مصر يتطلب إعادة تنظيم مواقف السيارات

قال محمود فراج رئيس مجلس إدارة شركة جراج روكسي، إننا نتعاون حالياً مع النادي الأهلي المصري بالمقر الرئيسي بالجزيرة ومجموعة من الأندية الرياضية الأخرى، لتنفيذ فكرة مشروع الجراج الذكي داخل هذه الأندية، منوهاً إلى أن الجراج الذكي سوف يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لركن السيارات داخل كل نادى بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70%.

وأضاف فراج خلال بيان صحفي اليوم، أنه تم الانتهاء من إقامة الجراج الذكي في نادي “هليوبوليس” الرياضي بمصر الجديدة بنفس المساحة المخصص للجراج العادي، حيث ساهم الجراج الذكي في حل الأزمة المرورية التى تواجه النادي عن طريق إضافة دور ثاني للانتظار يعمل هيدروليكياً لرفع وإنزال السيارات.. ولقيت فكرة الجراج الذكي إعجاب الكثيرين من أعضاء النادي نظراً لاستيعابه عددا كبيرا من السيارات، وتوفير الوقت والجهد المبذول في عملية ركن السيارة داخل النادي.

وكشف فراج أن فكرة تأسيس الجراج الذكي دون تدخل بشري في مصر بدأت منذ 12 عاماً، اعتماداً على أحدث الوسائل التكنولوجية من خارج البلاد، وبالفعل استطعنا تنفيذ الفكرة في جراج روكسي ليصبح أول جراج إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن جراج روكسي الذكي يتكون من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالي 1700 سيارة، بالإضافة إلى 12 مصعداً إلكترونياً مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

وأكد فراج أن حل الأزمة المرورية في مصر يتطلب أمرين، الأول هو تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات بالشوارع، ومن الممكن أن يصبح لدينا مواقف سيارات ذكية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، الأمر الثاني هو زيادة حجم استيعاب الجراجات للسيارات ولن يتم ذلك إلا بتطبيق فكرة الجراجات الذكية.

وأوضح أن الجراج الذكي يستوعب ضعف عدد الجراجات العادية، ويمكن إقامته على مساحة تبدأ من 49 متراً، كما أن فكرة الأسانسير داخل الجراجات الذكية هي نفس فكرة الأسانسير داخل العمارات السكنية وتتيح نزول السيارات وخروجها بيسر ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي لوجود بطاريات ومصادر طاقة بديلة للجراج.