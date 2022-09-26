جامعة قناة السويس: تطوير المستشفيات الجامعية يهدف لمواكبة منظومة التأمين الصحي الجديد

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بجولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية لمتابعة أعمال الإنشاءات والوقوف على آخر المستجدات في تطوير الأقسام الداخلية ضمن خطة العمل خلال الفترة الزمنية المحددة.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال جولته، أن الهدف من أعمال التطوير المستمرة بالمستشفيات الجامعية هو إنشاء مستشفى نموذجي يتواكب مع منظومة التأمين الصحي الجديد، ووفقًا لذلك وضعت الجامعة خطة مرحلية للتطوير من حيث الأعمال المدنية ، والخدمات الطبية ، وزيادة عدد الأسرة، حتى يستطيع المستشفى تقديم خدماته للمواطنين ، ودون الإخلال برسالتها العلمية والتعليمية والتدريبية لتخريج أفضل الكوادر في هيئة الأطباء والتمريض.

وأردف ” مندور ” أنه بالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الأقسام الداخلية والتى تم افتتاحها بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ، مع سلسلة من الافتتاحات الكبرى والتى جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بالعيد التاسع لثورة ٣٠ يونيو ، ثم بدأت المرحلة الثانية من تطوير الأقسام الداخلية منذ أغسطس الماضي والتي من المنتظر أن تستمر على مدار ٦ أشهر من العمل.

وتابع “مندور ” سير الأعمال الإنشائية داخل مبنى العيادات الخارجية، مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق وذلك للانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني المحدد ، كما حرص على تفقد سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على المرضى ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات التي يتم تقديمها، مطالباً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على المرضى وذويهم.