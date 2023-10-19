رئيس جامعة مصر للمعلوماتية تطالب بفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات لغزة

طالبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بضرورة فتح ممرات آمنة، وتلبية نداءات الاستغاثة التي أطلقتها مصر والعديد من الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، مع تحمل العالم لمسئولياته في إدانة وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسئولية جراء استمرار اعتداءاتها وخرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت في بيان صحفي اليوم إن هذا التطور الخطير من الاعتداء الغاشم وقصف المستشفيات، يفرض على الأسرة الإنسانية والمجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي المحتلة.

وأدانت الجامعة الأحداث الدامية والمجازر البشرية والجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والأراضي المقدسة وقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين، مما يجعل هذه الجرائم تتجاوز كل الخطوط الحمراء للقانون الدولي.

وأعلن أعضاء أسرة جامعة مصر للمعلوماتية، تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.

وخلال الوقفة التضامنية التي نظموها عقب أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء مستشفى المعمداني، نددت أسرة جامعة مصر للمعلوماتية (أعضاء هيئة التدريس، الجهات معاونة، والطلاب) هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد إنتهاكا صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني

كما عبروا عن استنكارهم لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية له.كما تنظم الجامعة أيضاً حملة للتبرع بالدم لصالح شعب فلسطين الشقيق، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمركز الإقليمي لنقل الدم..