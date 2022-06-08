رئيس جامعة مصر للمعلوماتية تتابع سير امتحانات نهاية العام

تفقدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ، لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة لأعمالها.

ورافق بهجت في جولتها التفقدية الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



وتابعت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية مدى الالتزام بتطبيق الضوابط الخاصة في لجان الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب.

كما تابعت تقديم كافة المساعدات اللازمة للطلاب سواء فيما يخص الدراسة أو الامتحانات التي تجري في كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكتولوجيا الأعمال، النون الرقمية والتصميم).

وقالت بهجت: نعمل على تشجيع الطلاب للدخول في مسار التفوق والابتكار منذ التحاقهم بجامعة مصر للمعلوماتية، وهو ما ينعكس عليهم في الامتحانات، لأن الطالب الذي يحصل على خدمة تعليمية متطورة وجيدة لا يخشى الامتحانات ولا يوجد لديه رهبة منها”.



جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح وتقدم برامج تعليمية لسد حاجة السوق من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل:

الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات

والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات.

الميكاترونيكس والروبوتات.

التكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني.

وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الغلكترونية.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها بقوة.