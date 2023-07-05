رئيس جامعة قناة السويس يناقش استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الصيفي

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس

– اليوم الأربعاء – اجتماع مجلس أمناء الكليات ومديري العموم، لمناقشة احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التي تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على أكمل وجه، بالتزامن مع استعداد الجامعة لبدء الفصل الدراسي الصيفي.

عقد مجلس الأمناء بحضور خالد سويلم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير ومديري عموم الإدارات.

وحرص “مندور ” على تقديم الشكر للإداريين بالجامعة على مجهوداتكم خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استهدف تنظيم استثمار الموارد المالية للجامعة، وإدارتها وتوظيفها بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها في خلق بيئة تعليمية مناسبة للمدرس الأكاديمي والطالب، ودعم جودة العملية التعليمية في ضوء المعايير المعتمدة للجودة.

وخلال الاجتماع – وجه “مندور ” بضرورة استيفاء وتحديث جميع بيانات أعضاء هيئة التدريس بالكليات، على برنامج الفاروق، على أن تتم عملية التحديث أولا بأول ، مطالبا بالتنسيق بين الشئون المالية والشئون الهندسية، لرصد احتياجات الكليات وتوفيرها وفقاً لاحتياجات كل كلية والإمكانيات المتاحة.

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة تنفيذية لتلبية المطالب التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس أمناء كليات الجامعة.