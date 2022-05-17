رئيس جامعة قناة السويس يفتتح ملتقى التوظيف الصينى الثالث بحضور سفير الصين

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الثالث للشركات الصينية الاستثمارية العاملة فى مصر، بحضور السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشيانغ.

وأكد أن جامعة القناة من أوائل الجامعات المصرية التي عقدت تعاونا وتبادلا مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، وحرصت على توطيد وترسيخ هذا التعاون وترجمته على أرض الواقع من خلال خمسة إنشاءات مهمة بالجامعة هي معهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، قسم اللغة الصينية بكليتي الألسن والآداب.

وتابع أن الملتقى يعد منصة للشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر لجذب الكفاءات المتميزة في مجالات الطب والهندسة والبناء والزراعة والتجارة والحاسبات والتكنولوجيا التطبيقية، واللغات، ويوفر فرص العمل والتدريب في هذه الشركات ما بين المهندسين ومسئولي تخطيط الإنتاج، والإداريين، ومسئولي المبيعات والمشتريات، والموارد البشرية، والمحاسبين، والكيميائيين، والمترجمين، وغيرها من المهن التي يتيحها سوق العمل.

السفير الصيني : الملتقى يوفر 300 فرصة عمل بالشركات الصينية

وفي كلمته أعرب السفير الصيني عن سروره بحضور الدورة الثالثة للملتقى، معبرا عن شكره لمعهد كونفوشيوس القناة ورئيس جامعة قناه السويس، ورئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، مشيرا إلى أن الملتقى خلال دورتين سابقتين قام بتوفير ١٠٠٠ فرصة عمل للشباب المصري بالشركات الصينية، واليوم نوفر ٣٠٠ فرصة جديدة، بمشاركة ٢٥ شركة صينية عاملة في مصر.

وأضاف السفير الصيني أن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تحقق التعاون مع الصين في مختلف المجالات خاصة في مجال القضاء على وباء كورونا. وتابع أن حضور الرئيس السيسي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين كان له عميق الأثر في تعزيز التعاون بين البلدين، وملتقى التوظيف هو إجراء عملي وملموس لتحقيق رؤية الرئيسين المصري والصيني لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والتعاون بين الشعبين الصديقين، وهو فرصة لخدمة المجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي للمعهد وعميد كلية الألسن أن المعهد يسعى دائما لتنمية مهارات وبناء منصة ثنائية للتبادل بين الشباب والشركات الصينية، لتمكين أبنائنا الطلاب والخريجين من العثور على فرص العمل والتدريب المناسبة لهم، وتمنى التوفيق للطلاب والشركات حتى نعمق العلاقات بين شعبي مصر والصين ونبني مجتمع مصيري مشترك.

حضر الملتقى رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، وعدد كبير من الطلاب والخريجيين، وممثلو الشركات الصينية العاملة بمصر، وممثلو الهيئة العامة لقناة السويس.

يذكر أن الملتقى يأتي بتنظيم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصينية بمصر فى إطار دور المعهد المجتمعي لخدمة التنمية بإقليم قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي للمعهد.

وشارك في تنفيذه إبراهيم شوقي المدير الإداري لمعهد كونفوشيوس.