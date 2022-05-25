رئيس جامعة قناة السويس يعلن بدء إنشاء مبنى العيادات الخارجية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأنه تم البدء في وضع الأساسات لمبني العيادات الخارجية الجديد والذي يضم أربعة طوابق علي مساحة 2300 متر مسطح للدور الواحد تشمل كافة التخصصات الطبية حتى الدقيقة.

وتابع “مندور” أن العمل يسير علي قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير المستشفى الجامعي الذي تشهد إعاده تأهيل طبقاً لأكواد هيئة الرقابة والاعتماد للمنشآت الصحية، بهدف الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للمستشفي الجامعي وكان في استقباله الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن المدير العام التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي رافق رئيس الجامعة السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

وبحضور الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية و الدكتور باسم الهادي مستشار رئيس الجامعة للشئون الكهروميكانيكي، والدكتور إيهاب لطفي مستشار رئيس الجامعة للإنشاءات بالجامعة.

وتابع رئيس الجامعة أن المرحلة الأولى شملت تطوير ثلاثة أدوار حيث تتم عملية التطوير بشكل رأسي للجزء الأيسر من المستشفي والذي يضم أقسام الباطنة ، الجراحة، النسا، والحقن المجهري بسعة 198 سريرا ، ومن المنتظر أن تنتهي هذه المرحلة أغسطس القادم ، لتبدأ المرحلة الثانية التي ستعمل تطوير 178 سريرا.

وأعلن مندور عن الانتهاء من امتداد العناية المركزة بسعة 16 سريرا للعناية المركزة و9 كبسولات بالعمليات الكبري في انتظار الافتتاح.

وشهد الدكتور ناصر مندور عرض التصور المبدئي لعملية تطوير المستشفي الجامعي بمرحلتها الأولى ، مشاركاً مستشاريه في اختيار عينات الرخام والسيراميك الخاصة بمداخل المستشفى بخامات مصرية محلية معدة للتصدير.