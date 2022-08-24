رئيس جامعة قناة السويس يعتمد خطوات الالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدء التقديم للشهادات العربية والأجنبية ومدارس stem بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية اليوم الأربعاء ، الحدود الدنيا للتقدم بكليات الجامعة لعام 2022/2023.

جاء ذلك فى اجتماعه اليوم لمناقشة المستجدات الجامعة الأهلية بالإسماعيلية بحضور كل من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، د محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية ، هدى فرج أمين عام الجامعة ، منال مبروك مدير عام شئون الطلاب المركزية ، ووفاء طنطاوي رئيس قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن المستندات المطلوبة من الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية : أصل شهادة الثانوية العامة وشهادة ميلاد كمبيوتر وإجراء الكشف الطبي فى الإدارة العامة للخدمات الطبية- جامعة قناة السويس – مبنى رعاية الشباب ( الدور الثالث ) صور شخصية و”5″ صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الأب + بطاقة الأم و استمارة 2 جند للذكور + صورة بطاقة 6 جند ” للذكور” حافظة بلاستيك بكبسولة وسداد الرسوم عن طريق كارت فيزا.

وبطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي واستيفاء استمارة التسجيل( طلب الالتحاق ) واجتياز المقابلة الشخصية أو اختبارات القدرات بكلية التمريض.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الحدود الدنيا بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس STEM:

▪︎ الطب البشرى ( الثانوية العامة 77% ، الشهادات العربية والأجنبية 85% ، طلاب مدارس MSTE

78 %) .

طب الأسنان ( الثانوية العامة 76% ، الشهادات العربية والأجنبية 80% ، طلاب مدارس MSTE77 %) . الصيدلية ( الثانوية العامة 73% ، الشهادات العربية والأجنبية 70% ، طلاب مدارس MSTE 74 %) والهندسة ( الثانوية العامة 66% ، الشهادات العربية والأجنبية 65% ، طلاب مدارس MSTE71 %) و التمريض ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والأجنبية 55% ، طلاب مدارس MST55%) تكنولوجيا العلوم الصحية ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والأجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55%) التجارة الدولية واللغات ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والأجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55%) .

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن التقدم للطلاب من مدارس سيتم ( STEM) والشهادات المعادلة العربية والأجنبية يتم ورقيا وبشكل مباشر بمقر مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس (الجامعة الجديدة ) ، ولطلاب الثانوية العامة التقدم عبر موقع التنسيق الإلكترونية الخاص بالجامعات الأهلية والخاصة مع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة المعلن عليها سابقا للتقدم بها بعد الانتهاء من التنسيق الإلكتروني.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن رسوم ملف التقدم لجامعة الإسماعيلية الأهلية هى 1000 جنيه مصري يتم سدادها عند التقديم للجامعة.