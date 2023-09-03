رئيس جامعة قناة السويس يدعو للمشاركة فى مسابقات قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

دعا الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة للمشاركة في المسابقات الفنية والبحثية التي تطلقها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مختلف المستويات للتعليمية، لبناء الوعي للأجيال الجديدة في هذا الخصوص.

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضمن خطة القوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

وفي إطار التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري برعاية اللواء وليد حامد الحماقي.

وتشمل مسابقات بحثية للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه حول رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوى الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر المجيد في المجالات ( السياسية – الإقتصادية – العسكرية – الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة ،من ( 80 : 120) صفحة .

كما تتضمن المسابقات البحثية – المستوى الثاني للطلاب الجامعات المصرية (الأهلية والخاصة حول تصور الوضع القائم في مصر بدون حرب أكتوبر المجيدة ” ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973. وخطة الخداع الاستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد، من (40 : 60 ) صفحة.

وسيتم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر وتتراوح الجوائز ما بين 46 إلى 75 ألف جنيه.