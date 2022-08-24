رئيس جامعة قناة السويس يتابع تقديم طلاب الشهادات المعادلة بتنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يشهد إقبالا ملحوظا في اليوم الأول لتقديم طلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب مدارس stem واليوم الثانى لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، إذ تقدم باليوم الأول 207 طلاب ومع بداية صباح اليوم الثانى تم استقبال 81 بواقع 50 طالبا من المدارس الحكومية والخاصة و 31 طالبا من الشهادات العربية والأجنبيه وطلاب مدارس stem.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر التقديم لتنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين المهندس عادل ألبير والمحاسب شريف فاروق .

وكان فى استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة والدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم.

وقد قام الدكتور ناصر مندور بشرح تعريفي عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور الطلاب وأولياء الأمور عرض خلاله كليات الجامعة والبرامج الدراسية التى تقدمها مؤكداً توفير أخصائين لشرح البرامج ونظام الدراسة بالكليات مع تواجد إداريين لشرح كيفية تقديم الأوراق مع توزيع ملصقات بالكليات وبرامجها، كما تم تخصيص قسم لشئون الطلاب لاستيفاء الأوراق ومراجعتها.

جدير بالذكر أن التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يستمر حتى أواخر أغسطس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.