رئيس جامعة قناة السويس : مصر تملك مسطحات مائية وبحيرات تؤهلها لتصدير الأسماك للخارج

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن مصر تمتلك من المسطحات المائية والبحيرات التى تؤهلها للتصدير إلى الخارج وتُولى مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة قناة السويس وسيناء اهتماما كبيرا بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقلل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج، حيث يساهم مشروعات الاستزراع السمكى بوجه عام فى تعزيز إنتاج الثروة السمكية على أرض مصر، وفى جامعة قناة السويس لدينا اهتمام خاص بمثل هذه المشروعات ونسعى إلى زيادتها بمعهد الاستزراع السمكي، وكلية الزراعة والطب البيطرى.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة اليوم الأحد الموافق ١٧ أبريل للدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى.

وهنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور صلاح الدين مصيلحى لثقة القيادة السياسية وتوليه منصب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متمنياً لسيادته التوفيق والسداد.

كما حرص “مندور” على تقديم الشكر على مجموعة الدورات التدريبية المتميزه التى تم تنفيذها بكلية الطب البيطرى بالجامعة حول تطبيق نظم الأمان الحيوى بالمزارع السمكية، مشيراً إلى دعم الجامعة لسبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ومن جانبه أشار الدكتور صلاح الدين مصيلحى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة وأُنشئت بهدف حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى مع وضع السياسة العامة لحماية البحيرات من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور صلاح الدين مصيلحى بتقديم درع الهيئة للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك تقديراً لما قاما به خلال البرامج التدربية لتطبيق نظم الأمان الحيوى بالمزارع السمكية.