رئيس جامعة قناة السويس: تذليل العقبات لتحقيق الجودة وتعزيز قدرات الجامعة ضمن المواصفات الدولية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تذليل جميع العقبات من أجل تحقيق الجودة وتعزيز قدراتها المؤسسية والأكاديمية، موضحاً أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى درجات الجودة وتحقيق التميز الأكاديمي والإداري المنشود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في ضوء المواصفات والمعايير القومية والدولية للجودة والاعتماد، جاء ذلك أثناء اجتماعه بمنسقي الإدارة العليا للأيزو 9001/2015.

بحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وهدى فرج أمين عام الجامعة ، والدكتور حمدى كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، ومديري العموم لإدارات الجامعة ، ومديري الإدارات، وفريق المراجعة الداخلية لأعمال الأيزو.

كما حضر الاجتماع ممثلي الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم الدكتور عبده مصطفى مدير عام الشركة ، والدكتور محمد أمين استشاري الشركة

وعرض رئيس الجامعة لأهم الإنجازات التى تمت بالجامعة خلال العام الأكاديمي ٢٠٢١-٢٠٢٢، مشيراً إلى أن الجامعة شهدت العديد من الإنشاءات الجديدة أبرزها عمليات التطوير بالمستشفى الجامعي ، وافتتاح وحدة العمليات الكبري ووحدة التعقيم المركزى بأحدث التكنولوجيات العالمية وغيرها من الافتتاحات لخدمة المرضى، ومركز الاختبارات الإلكترونية، ومباني كليتي الحاسبات والألسن، ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى ، وتحديث شبكة المعلومات، وتوسعة طريق شبكة المعلومات، وتطوير مبنى إدارة الجامعة، بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي بالجامعة.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة تطبيق التدريب التحويلي للإداريين بالجامعة لتطوير منظومة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنمية مهارات أعضاء الجهاز الإداري من خلال برامج تدريبية متخصصة بمجال العمل الوظيفي.

كما أشار الدكتور عبده مصطفى مدير عام الشركة الاستشارية إلى أهمية تطبيق مواصفات الأيزو الأعلى مثل ISO 21001 لقدرته على دعم الجامعة للحصول على جوائز التميز الحكومي.

جدير بالذكر أن الجامعة تستعد لزيارة المراجعة الخارجية من الشركة المانحة للأيزو يوم الثلاثاء القادم ٦ سبتمبر وتقوم إدارة الجامعة بقيادة أمين عام الجامعة بالترتيب والتجهيز للزيارة.