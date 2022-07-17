رئيس جامعة قناة السويس : بدء الدراسة في 11 جامعة أهلية سبتمبر المقبل

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى بيانه الصادر اليوم الأحد بمجلس الجامعة الطارئ – بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عن افتتاح 11 جامعة أهلية سبتمبر المقبل من أجل تعليم جيد وتخريج أجيال لسوق عمل حقيقى، مؤكداً أن نتائج ذلك ستكون ملموسة عندما يتخرج أول طالب ، بعد سنوات فى مشروعات بناء أجيال تحتاج نتائجها فترات طويلة.

وأكد بيان صحفي أنه تم عقد اجتماع موسع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وذلك للوقوف على آخر استعدادات تلك الجامعات لبدء الدراسة سبتمبر المقبل.

جاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة قناة السويس بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

عرض رئيس الجامعة تقريرا مصورا حول ما تم إنجازه من أعمال بالجامعة الأهلية معلناً أن بداية الدراسة سبتمبر 2022 ببرامج القطاع الطبي والترجمة والتجارة ، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الجامعات هو نشر ثقافة تعليمية جديدة مع وجود مرونة تكتيكية في إعداد برامج تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.

كما ناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة الأمناء وممثلى المجتمع المدني، لافتاً إلى أن المصروفات تم وضع مقترح لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الجامعة الأهلية تتبع الجامعة الأم ولكن لها استقلاليتها، موضحاً الهيكل التنظيمي للجامعة الأهلية والذي يختلف عن الشكل التقليدي للجامعات الحكومية فهى جامعة قائمة على البرامج وليس القطاعات.

ووجه “مندور” الشكر لفريق مستشاري رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش على مجهوداتهم لإنهاء العمل في أسرع وقت، موضحاً أن نسبة الإنجاز الكلى وصلت حتى الآن إلى 80% ، واصلاً الشكر لفريق العمل المختص بإعداد اللوائح للبرامج.

كما تطرق المجلس لمتابعة آخر مستجدات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022.