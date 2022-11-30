رئيس جامعة قناة السويس: الانتخابات الطلابية تسير بنجاح وفقاً للجدول الزمني

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن الإنتخابات الطلابية تسير بنجاح وفقاً للجدول الزمني ، حيث بلغ العدد النهائى للطلاب المُتقدمين بعد التنازلات والطعون 796 طالب وطالبة ، يخوضون إنتخابات الإتحادات الطلابية .

وأحاط الدكتور ناصر مندور عمداء الكليات بما جاء من قرارات بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة التى عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث تم الموافقه على تنفيذ خطة توعية للطلاب بالكليات بمخاطر الأفكار الهدامة ، مع العمل على تفعيل دور وحدات العنف ضد المرأة داخل الجامعة.

جاء ذلك أثناء إجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

وأعلن رئيس الجامعة الجدول الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 / 2023 حيث تبدأ إمتحانات متطلب الجامعة السبت 31 ديسمبر بمقرر لغة إنجليزية عام ، الأحد 1 يناير مقرر قضايا مجتمعية ، الأثنين 2 يناير مقرر مدخل إلى علم الجودة ، الثلاثاء 3 يناير مقرر حاسب آلى على أن ينتهى الفصل الدراسي الأول 5 يناير وتبدأ إمتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الأول 26 يناير 2023 .

وأشار “مندور ” إلى أن ضوابط العملية الإمتحانية لجميع منتسبيها لافتاً إلى أن أجازة نصف العام تبدأ 28 يناير إلى 9 فبراير 2023 .

كما شدد رئيس الجامعة على الإلتزام التام ب 40 سؤال موضوعى لكل ساعة إمتحانية ، %30 فقط للأسئلة المقالى و%70 الاختيار من متعدد .

كما استعرض “مندور” للأنشطة المتميزة التى نظمتها الجامعة خلال شهر نوفمبر وأهمها زيارة وزير الشباب والرياضة إلى الجامعة ضمن إمتحانات تأهيلى الدكتوراه تربية رياضية ، إلى جانب إجراء ندوة حوارية مع الطلاب بعنوان ” شباب الجمهورية الجديدة”.

وقدم الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لإستضافة للحدث مُثمناً جهود الدكتور ماجد العزازي خلال اللقاء ، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهده أمس بإفتتاح الأسبوع الثقافي اللاتينى بالجامعة بحضور 11سفير مُقدماً الشكر للدكتور محمد عبد الهادى منسق اللقاء.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر للواء أ.ح سامح صابر الدجوى مدير كلية الدفاع الوطنى بإكاديمية ناصر العسكرية على الموافقه على عقد سلسلة من الدورات المتقدمة للقيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب بجامعة قناة السويس.

وأشاد بحفل ختام دورة الإستراتيجية والأمن القومي التى تمت لأول مرة بجامعة قناة السويس مشيراً إلى الجهود الفعاله للدكتور رنا عبد العال المدرس بكلية التجارة قسم العلوم السياسية في التنسيق لتلك الدورة .

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالمتابعة اليومية لإنتخابات الاتحادات الطلابية التي بدأت 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 8 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، مُطالباً العمداء بتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية لافتاً إلى

وتم عرض فيديو لإنجازات تطوير البنية التحتية الجامعة والتى تمت في الفترة الأخيرة وشملت تطوير ورفع كفاءة المنطقة أمام مدرج عثمان ، حيث قدم رئيس الجامعة لشركة عثمان أحمد عثمان الشكر على تبنى هذا المشروع وتطوير وعمل برجولات في هذة المنطقة لخدمة الطلاب ، مع عرض لأعمال رفع كفاءة المدرجات بمبنى المسالك بكلية الطب البشرى بالإضافة إلى أعمال التطوير التى تمت بقاعة مجلس الجامعة و قاعة المؤتمرات الكبرى، والمدخل المؤدى إلى المسرح والمنطقة أمام المسجد والمنطقة أمام كلية الزراعة ، ومبنى الأختبارات الإلكترونية.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم الشكر لكل من ساهم بجهده وعمله في بناء وظهور جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى النور لافتاً إلى أن تلك المجهودات هى التى أدت إلى تلك النتيجة المُبهره، مشيداً بجهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية أكثر من مرة مراعاة لظروف الأسرة المصرية وجاء ذلك أثناء عرض الفيديو الخاص ببدأ الدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية .

في مستهل المجلس ، قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتورة سحر حسانى لتكليفها بالقيام بعمل عميد معهد الدراسات الأفروأسيوية متمنياً لها التوفيق والسداد.

وأوضح مندور الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الأفكار الهدامة من خلال عدة محاور هامةومنها: إعداد محتويات تعليمية لتوعية طلاب الجامعات والمعاهد من خلال تدريس مُقرر القضايا المُجتمعية لطلاب الجامعات، وإعداد محتوى تعليمي جديد عن التسامح الديني وآداب الحوار، وإعداد دراسة لكيفية مواجهة مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي، وخطة الوزارة لمكافحة التطرف والفكر التكفيري، وتطوير المناهج الدراسية بما يُحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، ومحو الأمية الرقمية لتلبية مُتطلبات العصر الرقمي، ونشر ثقافة العلوم والإبتكار، وتنفيذ عدة برامج تدريبية لنُخبة من الأئمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي في توعية الطلاب والتصدي لخطر الشائعات، وتنفيذ عدد من الأنشطة بالجامعات لتنمية الوعي والإنتماء الوطني لدى الطلاب، وعقد اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي حول القضايا الوطنية التي تحتاج إلى توعية مُجتمعية.