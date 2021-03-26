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رئيس جامعة سوهاج: تم إجراء 12 عملية جراحية لمصابي حادث القطارين

مازال هناك 4 حالات أخرى في غرف العمليات بالمستشفى
محمد مجدي 9:20 م, الجمعة, 26 مارس 21 9:20 م, الجمعة, 26 مارس 21

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أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إجراء 12 عملية جراحية لمصابي حادث قطاري سوهاج، ومازال هناك 4 حالات أخرى في غرف العمليات بالمستشفى.

مشيرا إلي أن جميع الأطقم الطبية متواجدة داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن هناك حالتين من المصابين لديهم بتر في الساق، بينما 80٪ من المصابين لديهم كسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.

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وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن أغلب المصابين من الشباب والأطفال والسيدات.

مشيرًا إلى أن طلاب جامعة سوهاج أطلقوا حملة تبرع بالدم، وتم جمع 1450 كيس دم، ورغم توافر أكياس الدم، لكن الطلاب أصروا على إطلاق تلك الحملة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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