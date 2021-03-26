رئيس جامعة سوهاج: تم إجراء 12 عملية جراحية لمصابي حادث القطارين

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم إجراء 12 عملية جراحية لمصابي حادث قطاري سوهاج، ومازال هناك 4 حالات أخرى في غرف العمليات بالمستشفى.

مشيرا إلي أن جميع الأطقم الطبية متواجدة داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن هناك حالتين من المصابين لديهم بتر في الساق، بينما 80٪ من المصابين لديهم كسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن أغلب المصابين من الشباب والأطفال والسيدات.

مشيرًا إلى أن طلاب جامعة سوهاج أطلقوا حملة تبرع بالدم، وتم جمع 1450 كيس دم، ورغم توافر أكياس الدم، لكن الطلاب أصروا على إطلاق تلك الحملة.