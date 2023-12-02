رئيس جامعة بورسعيد: حجم الإنفاق الحكومي على المنشآت الجامعية 3.5 مليار جنيه

أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وصول حجم الإنفاق الحكومي على المنشآت الجامعية إلى 3.5 مليار جنيه، مما ساهم في حصول الجامعة على تصنيفات عالمية ضمن 1062 جامعة على مستوي العالم، وجعلها تحقق أحد أحلام أبناء المحافظة في وجود مستشفى جامعي على أعلى مستوى، يجعل من الجامعة الحصن الآمن لصحة المصريين، وتحقق رؤية الدولة لشعبها.

وحرص رئيس الجامعة على تنظيم زيارة للشباب لإحدى المنشآت التابعة للجامعة وهو مبنى الاختبارات والخدمات، والذي افتتحه وزير التعليم العالي قبل أيام، والذي يبلغ تكلفته الإنشائية 280 مليون جنيه، ويضم قاعات لتدريب الطلاب، ومسرح للأنشطة الطلابية، وعدد من الإمكانيات التي تضيف للجامعة دخل جديد، مثل قاعات الاجتماعات وفندق ومطاعم وغيرها.

ومن جانبهم تحدث الشباب مع رئيس الجامعة حول عدد من مشروعات الجامعة، وما تضيفه من فائدة للمجتمع والمواطنين، وأكد رئيس الجامعة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن تكون للجامعات دائما مساهمة في دعم وتنمية المجتمع، وأن دور الجامعات في عهد الرئيس السيسي أصبح رائدا، مضيفا: “عاوز أقولكم أن كل لقاءات الرئيس بنا يتحدث عنكم وعن مستقبلكم”.

ومن جانبه أشاد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد بدور الجامعة والتطوير الكبير الذي حدث بها وما تقدمة من خدمات للمواطن، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد ينتظرون الكثير من المستشفي الجامعي والمنشآت الجديدة التي جري افتتاحها قبل أيام،

جاء ذلك خلال لقاء وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلي ببورسعيد برئاسة المهندس على جبر ،إصطحب خلالها الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الوفد بجولة داخل جامعة بورسعيد، وذلك لتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مستقبل أفضل لهم، .

ومن جانبه أكد علي جبر منسق التحالف أن حملة الرئيس السيسي عندما تتحدث للمواطنين تكون حريصة على أن يكون ذلك بحقائق وأرقام، مؤكدًا أن جامعة بورسعيد خير دليل على أن هناك ثورة بناء وتنمية تشهدها مصر، ويستطيع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن يستكملها، ويجب حتى يتحقق ذلك أن يعرف المصريين ماذا يحدث ويكون لديهم الحرص والإرادة على استكماله.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو معركة الوعي التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يجب أن يتحملها كل مواطن، حتى يعرف الجميع قيمة ما تبذله الدولة في التنمية، وكيف يعود ذلك بالخير على المواطن.