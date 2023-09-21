رئيس جامعة النيل وسفير كوريا يبحثان التبادل الطلابي والتعاون البحثي

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقرها الرئيسي في منطقة الشيخ زايد.

هدف اللقاء إلى بحث سبل وأوجه التعاون بين جامعة النيل الأهلية وجمهورية كوريا الجنوبية في عدد من المجالات والمسارات التعليمية المختلفة

رحب عقل بزيارة السفير والتي جاءت استجابة للدعوة التي وجهها له مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع ما بين مصر وكوريا الجنوبية في عدد من المجالات.

واشار إلى إمكانية التعاون والتبادل البحثي والطلابي وتنفيذ العديد من الأبحاث المشتركة بين جامعة النيل الأهلية ونظيرتها في كوريا الجنوبية، خاصة وأن كل خريجي جامعة النيل الأهلية لهم دور عظيم في مجال تخصصاتهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا، كما أن الجامعة تقدم برامج تدريبية متميزة وتحتضن برامج ريادة الأعمال وتدعمها وتقوم على رعايتها بداية من مرحلة الفكرة حتى التنفيذ وقياس المخرجات.

وأشار الدكتور حسن علي، عميد كلية كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، إلى أن اللقاء المشترك بين الجانبين تطرق إلى تعريف السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بالنموذج التعليمى التطبيقي لجامعة النيل واهتمام الجامعة بريادة الأعمال و المجالات الأبداعية.

وتفقد سفير كوريا الجنوبية خلال الزيارة عددا من المعامل المركزية بالجامعة ومنها مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال وعدد من الحاضنات التكنولوجية والصناعية والهندسة الإبداعية وبيت التصميم، ومركز F.A.C.T وهو أول مركز تدريب معتمد من FESTO في أفريقيا للتدريب والخدمات الصناعية في مصر، ومبادرة رواد النيل المدعومة والممولة من البنك المركزي المصري.