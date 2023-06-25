رئيس جامعة القناة يلتقي المدير الإقليمي لشركة جوشي الصينية العالمية لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور ناصر مندور رئيس

-اليوم الأحد – بالسيد شون شياو دونغ المدير الإقليمي لشركة جوشي – مصر Jushi الصينية العالمية لصناعة الفايبر جلاس بالمنطقة الاقتصادية المصرية – الصينية بالعين السخنة (تيدا)، بحضورالدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة، وذلك بعد توقيعهم بروتوكول التعاون، ضمن تحالف جامعات إقليم القناة وسيناء، والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة 13 جامعة مصرية (حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة)، والمؤسسات الإنتاجية بالإقليم.

ورحب الدكتور ناصر مندور بالمدير الإقليمي للشركة، مشيراً إلى أن التعاون يشمل مجال التوظيف والتدريب للطلاب والخريجين، من مختلف التخصصات في مجالات الترجمة ، والهندسة والعلوم والتجارة والحاسبات والمعلومات.

وتابع “مندور” أن الجامعة تُرحب بهذا التعاون المُثمر؛ فالفايبرجلاس يعد أساس الكثير من الصناعات؛ والتي تقود إلى التطوير السريع لصناعات الألياف الزجاجية المحلية؛ ما ساهم بشكل كبير في التنمية عالية الجودة للصناعة المصرية.

كما أكد رئيس الجامعة على سعيه الدائم نحو صقل الجانب العملي والفني لدى الطلاب إلى جانب الدراسة النظرية ، واصفاً الطالب بأنه أهم استثماراتنا في الوقت الراهن.

من جانبه – أوضح ” شون شياو ” أن Jushi أحد الشركات الصينية العالمية التي تعمل في مجال الفايبر جلاس، ولديها 14 فرع على مستوى العالم، ويبلغ حجم إنتاجها بمصر 200000 ألف طن سنوياً، ومن المنتظر أن تصل إلى 360000 طن بحلول نهاية عام 2023، باستخدام سلسلة من أحدث التقتنيات والتطبيقات في عملية الإنتاج.

مُعرباً عن بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع جامعة قناة السويس كبيت خبرة وأكبر جامعات إقليم القناة وسيناء.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لـ”شون شياو ” تقديراً للتعاون الفعال … كما أهدى الجانب الصيني بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة.