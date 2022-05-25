رئيس جامعة القناة: صرف مستلزمات العملية التعليمية حسب الاحتياجات الفعلية لترشيد الاستهلاك

أوصى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال جولته بالمخازن الرئيسية ومخازن الكليات بعدم تكديس أي من مستلزمات العملية التعليمية داخل الكليات، وأن يتم تسليمها إلى المخازن الرئيسية كي يتم إعادة صرفها وفقاً للاحتياجات الفعلية في حينها وذلك حرصا على ترشيد استهلاك الموارد .

جاء ذلك أثناء جولته الصباحية داخل مقر الجامعة القديمة ترافقه هدى فرج أمين عام الجامعة .

وتوجه رئيس الجامعة إلى الحملة الميكانيكية لسيارات الجامعة للوقوف على الاحتياجات الفعلية للحملة ومتابعة سير العمل .

كما شهد أعمال رفع الكفاءة داخل المكاتب متوجها إلى مخزن قطع الغيار الخاص بالحملة مشددا على ضرورة مراجعة المخزون بكل دقة بلجنة متخصصة وتقييم حالة قطع الغيار الموجودة بالمخازن وأن يتم الشراء وفق أولوية الاحتياج ووفق منهجية في عملية الشراء .

كما تفقد رئيس الجامعة دار الضيافة مطالبا بوضع تصور كامل كخطة جذب النزلاء مع التوسع في الخدمات المقدمة وضرورة إعادة تأهيل للغرف داخل الأدوار الثلاث بإجمالي 9 أجنحة و18 غرفة.