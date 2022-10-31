رئيس جامعة القناة : امتحانات منتصف العام بجميع الكليات تبدأ 5 نوفمبر

عُقد اليوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر مجلس جامعة قناة السويس بجلسة رقم ( 433 ) برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل الدكتور ناصر مندور الجلسة مُعرباً عن سعادته بنجاح الندوة التثقيفية الـ 35 لقوات الدفاع الشعبى والعسكري والتى عُقدت أمس الأحد الموافق 30 أكتوبر فى رحاب الجامعة ، مؤكداً على التمثيل المشرف لطلابنا بفريق الكورال والمسرح والفنون الشعبية مُرسلاً بأسمى آيات الشكر والتقدير لقوات الدفاع الشعبى والعسكري على دورهم المتميز فى إثراء عقول الشباب بالأفكار الإيجابية.

وأعلن ” مندور ” أن الجامعة تستعد لإطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول والتى من المنتظر أن تبدأ السبت القادم الموافق ٥ نوفمبر وحتى الخميس الموافق ١٧ نوفمبر القادم.

وقدم ” مندور ” التهنئة للدكتور صفوت عبد المقصود لتولية منصب عميد كلية الألسن والدكتور تامر نبيل لتوليه منصب عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية مقدماً الشكر للدكتور حسن رجب العميد السابق لكلية الألسن والدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية السابق على مجهوداتهم خلال فترة توليهم عمادة الكليات، لافتاً إلى أن هدفنا واحد تقديم منظومة تعليمية وبحثية أفضل وكل منا يؤدى دوره حتى نُحقق هذا الهدف.

ناقش المجلس موقف الكليات التى تستعد لزيارة الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد ، وقام الدكتور حمدى عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بعرض لموقف الكليات المتقدمة للاعتماد، كما علق الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تقدم دعمها الكامل لتلك الكليات حتى تحصل على الجودة التى أصبحت مطلب أساسى لاغنى عنه.

ثم باشر المجلس أعماله بالتصديق مع محضر الجلسة السابقة وبدأ فى عرض الموضوعات المقدمة من القطاعات والكليات.