رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث التعاون في المجالات التعليمية المال- خاص استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، أرمان ايسا جالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات في دولة كازاخستان.

رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث التعاون في المجالات التعليمية





المال- خاص

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، أرمان ايسا جالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات في دولة كازاخستان.

وأعرب الدكتور الخشت عن ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع دولة كازاخستان في المجالات التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكازاخستان.

وأشار الخشت الى أن جامعة القاهرة تسعى للتعاون مع مؤسسات الأبحاث في كازاخستان في المجالين الزراعي والصناعي، حيث تمتلك تقنيات حديثة في المجال الزراعي، وفي مصر القيادة السياسية تسير في مشروعات قوية بالمجال الزراعي مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أن جامعة القاهرة يمكنها التعاون مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي بدولة كازاخستان في بحوث استخدام الطاقة بشكل عام، وتوظيف تلك الأبحاث لخدمة مشروعات التنمية بمصر، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل بقوة في توظيف البحوث العلمية لخدمة أغراض التنمية.

وأكد أرمان، سفير كازاخستان بالقاهرة، أن مصر وكازاخستان تربطهما علاقة قديمة، وهي شريك استراتيجي وأساسي لكازاخستان، مشيرًا إلي أن دولة كازاخستان تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة أن كازاخستان لديها تخصصات فريدة في الدراسات الفضائية وتمتلك محطة إطلاق صواريخ فضائية.

وقال السفير إنه سيتم افتتاح قسم لدراسة اللغة الكازاخستانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث تعد جامعة القاهرة من الجامعات المتقدمة على مستوى العالم.