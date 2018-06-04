رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات نهاية العام

المال- خاصقام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجولة جديدة اليوم، بامتحانات نهاية العام، تفقّد خلالها سير أعمال الامتحانات بكليتي الإعلام ودار العلوم.وأعلن رئيس جامعة القاهرة أن الامتحانات بكليات الجامعة، والمقرر انتهاؤها قبل عيد الفطر المبارك، شهدت انتظامًا وهدوءًا وانضباطًا

المال- خاص





قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجولة جديدة اليوم، بامتحانات نهاية العام، تفقّد خلالها سير أعمال الامتحانات بكليتي الإعلام ودار العلوم.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة أن الامتحانات بكليات الجامعة، والمقرر انتهاؤها قبل عيد الفطر المبارك، شهدت انتظامًا وهدوءًا وانضباطًا ولم يتم رصد أي ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام، مضيفًا أنه تم رصد 63 حالة غش فردية منذ بدء الامتحانات وحتى الآن، مشددًا على التحقيق في حالات الغش في حينها، ومضيفًا أن الجامعة لا تتوانى فى تطبيق عقوبات الغش وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وتنفيذها بحسم.

وقال الخشت إن امتحانات طلاب الجامعة، هذا العام، تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن الأسئلة قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين، في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ والتلقين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه من المقرر أن تنتهي جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات قبل عيد الفطر المبارك.