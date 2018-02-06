رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير رواندا أوجه التعاون

أحمد اللاهونىاستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الرواندية فى مجال الجيولوجيا والتعدين.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، ترحيب جامعة القاهرة بكل أوجه التعاون مع جامعات

أحمد اللاهونى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الرواندية فى مجال الجيولوجيا والتعدين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، ترحيب جامعة القاهرة بكل أوجه التعاون مع جامعات رواندا في المجالات العلمية المختلفة وكذلك استقبال أساتذة وطلاب من رواندا للتدريب والدراسة في جامعة القاهرة.

وأشار سفير رواندا إلى قوة العلاقة بين الدولتين والتى يدعمها وجود نهر النيل، حيث تمثل رواندا دولة المنبع ومصر دولة المصب، مؤكدا على رغبة مؤسسات التعليم العالي برواندا فى التعاون مع جامعة القاهرة، والاستفادة من إمكانياتها العلمية.