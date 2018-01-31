رئيس جامعة القاهرة يبحث زيادة التعاون مع السفير اليابانى

المال – خاصالتقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تاكيهيرو جاكاوا السفير الياباني بالقاهرة والوفد المرافق، فى مكتبه بالجامعة، اليوم الأربعاء 31 يناير 2018، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعات اليابانية وجامعة القاهرة.وشهد اللقاء، الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئو

المال – خاص

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تاكيهيرو جاكاوا السفير الياباني بالقاهرة والوفد المرافق، فى مكتبه بالجامعة، اليوم الأربعاء 31 يناير 2018، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعات اليابانية وجامعة القاهرة.

وشهد اللقاء، الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فهيم عميد كلية العلوم، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد صبحى مدير مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى الأطفال “أبو الريش”، والملحق الثقافي للسفارة اليابانية بالقاهرة، ومجموعة من الأساتذة.

وبحث السفير الياباني مع رئيس جامعة القاهرة، سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية، في ضوء رغبة مصر واليابان في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكداً علي ضرورة أن تمتد مجالات التعاون إلي التبادل الطلابي والأكاديمى والبحث العلمي والتدريب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم فى الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون مع الجامعات اليابانبة، من بينها دراسة عقد بروتوكولات تعاون بين جامعة القاهرة وجامعات يابانية لتنفيذ درجات علمية مشتركة في البكالوريوس أو الليسانس في بعض الكليات، على أن تكون جزءاً من برامج جامعة القاهرة الدولية التى يجرى الإعداد لها في مدينة السادس من أكتوبر والتي تقوم علي فكرة البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية.

وأضاف الخشت، أن الاجتماع تطرق الى التعاون القائم بين جامعة القاهرة واليابان في مشروع تطوير وتأهيل مستشفي أبو الريش الياباني، واستعداد جامعة القاهرة لتدريب المدرسين بالمدارس اليابانية الجديدة بمصر وفقا لبرامج الحكومة اليابانية فى هذا المجال، إلي جانب الاستعانة بالأساتذة اليابانيين فى دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدآ على أهمية تعزيز التعاون العلمى والزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس، والتبادل الثقافى.

ومن جانبه، قال السفير الياباني تاكيهيرو جاكاوا إن الرئيس السيسي أبدي، خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني، رغبة كبيرة في توسيع آفاق التعاون مع اليابان في مجالات التعليم من خلال تطبيق نظم التعليم الياباني فى المدارس المصرية.

وأوضح السفير الياباني، أن هناك نحو 2500 طالب مصرى تم إيفادهم إلى اليابان خلال 5 سنوات في العديد من المجالات منها الطب والهندسة والزراعة، مؤكد على رغبة دولته في تقوية وتشجيع العلاقات مع الجامعات الجامعات المصرية وفى مقدمتها القاهرة، مشيراً إلى أن جامعة سوكا اليابانية تستقبل العديد من الطلبة المصريين، وحضور أكثر من 20 أستاذ يابانيا لجامعة القاهرة، إلى جانب وجود مركز للدراسات اليابانية بالقاهرة الذى يسهم في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.