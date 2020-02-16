رئيس جامعة القاهرة: لن ننتقل لعصر الصناعة والتكنولوجيا مع أسلوب التفكير القديم

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أنه لن نستطيع الانتقال لعصر العلم والصناعة والتكنولوجيا فى ظل التمسك بالعقلية القديمة فى التفكير.

واستكمل الخشت خلال كلمته فى احتفالية تسليم جوائز عيد العلم ، إن كل الدول الكبرى فى وأوروبا وأمريكا وروسيا ، لم تتمكن من تحقيق التقدم الاقتصادى والعلمى فى ظل التفكير بالطرق الكهنوتية ، السحر ، الخرافة، والميتافيزفية.

وقال الخشت إن تطور البشرية مرتبط بالطفرات العلمية ، ولابد أن نغير تفكيرنا للطرق العلمية حتى لنلاحق التطور العلمى الذى تشهدها البلاد.

واستكمل رئيس جامعة القاهرة أن مصر حققت تطورا كبيرا على صعيد البحث العلمى ، حيث امتدت جوائز الدولة لإسهامات العلماء فى تطوير التعليم ، والاستثمار فى تنمية الاقتصاد ، وتطوير النشاط الأكاديمى .

واشار الخشت إلى أنه فى حال ما تمكنا من التفكير بشكل علمى ، فسيكون لمصر نقلة كبيرة فى مضمار الصناعة والتكنولوجيا.

ونظمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، اليوم احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامى 2017 و2018 والتى منحهم إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم فى أغسطس 2019.

كما تتضمن الاحتفالية تسليم جوائز الفائزين بجوائز الرواد عن عامى 2017 و2018، وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامى 2017 و2018 أيضاً وتسليمهم شهادات تقدير.

وتشمل الاحتفالية أيضا تكريم الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.