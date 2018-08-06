رئيس جامعة القاهرة: تقدمنا في التصنيفات الدولية للجامعات في 2018

المال- خاص أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يقومون بنشر أبحاثهم فى مجلات علمية دولية وتحفزهم لزيادة جهود النشر الدولى باسم الجامعة فى الدوريات المصنفة دوليآ ذات معامل التأثير المرتفعوأشار إلى أن جامعة القاهرة ت

المال- خاص







أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يقومون بنشر أبحاثهم فى مجلات علمية دولية وتحفزهم لزيادة جهود النشر الدولى باسم الجامعة فى الدوريات المصنفة دوليآ ذات معامل التأثير المرتفع

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تقدمت في التصنيفات الدولية للجامعات خلال عام 2018 بشكل ملحوظ وتصدرت الجامعات المصرية

وأوضح أن تصنيف الجامعة جاء تبعاً لتصنيف كيو إس (QS) في المركز الأول وتم تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة (بزيادة 6 تخصصات عن عام 2017) في ترتيب متقدم عالمياً

وجاءت كلية الطب في المركز 251 متفوقة على كليات الشرق الأوسط، وكلية الهندسة في الترتيب 231 عالمياً، وكلية الصيدلة في الترتيب من 101-150 على مستوي العالم. وجاءت الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم في تصنيف (QS)، وفق الخشت.







وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة التخصصات التطبيقية، حيث اقتربت من سقف المائة الأولي على مستوي العالم في تخصصين، الصيدلة والهندسة المعمارية على مستوي التخصصات المماثلة في جميع جامعات العالم.







وتابع الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوي العالم في هذا التصنيف

ولفت إلى أن الجامعة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (SCIMAGO) لعام 2018 وجاءت في المرتبة 521 عالمياً.







وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي حصول مجلة جامعة القاهرة الدولية للبحوث العلمية المتقدمة (JAR) المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية على معامل تأثير 4.327 IF لأول مرة منذ صدورها عام 2010، وفقاً لتقرير أعلي هيئه دولية وهي مؤسسه تومسون رويترز (Thomson Reuters).







وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، أن دخول الجامعة في التصنيفات الدولية يعبر عن المجهودات التى تبذلها الجامعة، من حيث الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى فى كبرى المجلات العالمية، مؤكداً إلى أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالباحثين والنشر الدولى من خلال زيادة ميزانية البحوث بشكل دوري، موضحاً أن تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية جزء أصيل من استراتيجة الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الثالث.







