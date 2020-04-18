رئيس جامعة القاهرة: تخصيص «الفرنساوى» كمستشفى عزل لمصابى «كورونا».. تم اختياره بعد مفاضلة بين 4 مستشفيات

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتخصيص مستشفى قصر العينى الفرنساوي، كمستشفى عزل خاصة لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة، فى حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرًا إلى أن اختيار الفرنساوى جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن اللجنة حددت اختيار واحدة من بين أربع مستشفيات: المنيل الجامعى والفرنساوى وثابت ثابت والباطنة، لتكون مستشفى مخصصا للعزل، وأنه بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منهم من كافة الاتجاهات تم اختيار الفرنساوي، مؤكدًا أن المستشفى متاح لكل العاملين بجامعة القاهرة فى حال لا قدر الله الإصابة بفيروس كورونا دون تمييز.

الخشت: مكافآت كبيرة غير مسبوقة للأطقم الطبية والتمريض والإداريين

وأعلن الدكتور الخشت، تخصيص مكافآت خاصة و غير مسبوقة للأطقم الطبية والتمريض المشاركين فى المستشفى بعد تخصيصها كمستشفى للعزل تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا عليطى مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومنع العدوى وفق المقاييس العالمية والتى تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

نقل الأطقم غير المشاركة للعمل بالمنيل التخصصى بنفس الامتيازات.. وحضور 10% من الإداريين للعمل فى منطقة منفصلة

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه بالنسبة للعاملين بالقصر الفرنساوى سيحصلون على رواتبهم كاملة دون أدنى تأثر حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وأما بالنسبة لطاقم التمريض غير المشارك فى مستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل سيتم نقلهم للعمل بمستشفى المنيل التخصصى بكامل امتيازاتهم المادية دون نقصان، مضيفًا أنه تقرر حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب فى مكان مخصص لعملهم فى منطقة بعيدة ومنفصلة عن منطقة العزل، مع الحصول على حوافز مجزية.

منح الحاضنات وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة مدفوعة الأجر وفقًا لتوجيهات الوزراء

وأكد الدكتور الخشت، على الحرص على سلامة العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة ومنحهم اجازة إستثنائية مدفوعة الأجر وفقاً لقرار رئيس الوزراء مع استمرار مرتباتهم دون نقصان، بالإضافة إلى منح جميع العاملين الإدرايين من ليس لهم تعاملات تخص المرضى إجازة إجبارية مدفوعة الأجر.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الدور الكبير لدعم ومساندة مستشفيات جامعة القاهرة على كافة المستويات.